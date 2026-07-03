حسام حسن يلمح لغياب محمد صلاح عن مباراة استراليا

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، آخر تطورات الحالة البدنية للنجم محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الفني لن يخاطر بإشراك قائد المنتخب ما لم يكن في أفضل حالاته البدنية.



وأوضح حسام حسن أن محمد صلاح تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة إيران، الأمر الذي استدعى خضوعه لبرنامج علاجي مكثف بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب، من أجل تجهيزه بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المقبل.

وأشار المدير الفني إلى أن صلاح استجاب بشكل جيد للعلاج، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للمنتخب بداية من أمس الأربعاء، وهو ما يعكس التحسن الكبير في حالته البدنية، إلا أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيظل مرتبطًا بجاهزيته الكاملة.

وأكد حسام حسن أن محمد صلاح يمتلك رغبة كبيرة في التواجد داخل الملعب، مشددًا على أن اللاعب يتمتع بحالة معنوية مرتفعة وحماس واضح لخوض المباراة، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح بالمجازفة بصحة قائد المنتخب مهما كانت أهمية اللقاء.

وأضاف أن صلاح سيكون ضمن قائمة المباراة أمام أستراليا، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم حتى الآن ما إذا كان سيبدأ اللقاء أساسيًا أو سيكون على مقاعد البدلاء، موضحًا أن هذا القرار سيتحدد بعد التقييم النهائي للحالة الطبية والبدنية للاعب قبل انطلاق المباراة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد أن مصلحة المنتخب تأتي في المقام الأول، وأن مشاركة أي لاعب، مهما كانت قيمته، لن تتم إلا إذا كان قادرًا على تقديم مستواه الكامل دون أي مخاطرة قد تؤثر على حالته خلال بقية مشوار المنتخب في البطولة، خاصة مع قوة المنافسة وأهمية الأدوار الإقصائية التي تتطلب جاهزية بدنية وفنية كاملة من جميع اللاعبين.