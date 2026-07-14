ليفربول يحسم موقفه من رحيل الحارس البرازيلي.. هل ينتقل أليسون إلى الدوري السعودي؟

حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقفه من مستقبل حارسه البرازيلي أليسون بيكر بعدما ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد مع أحد أفضل حراس المرمى في العالم.

ورغم تزايد التكهنات خلال الأيام الماضية فإن المؤشرات القادمة من "أنفيلد" تؤكد أن إدارة ليفربول لا تضع رحيل أليسون ضمن خططها للموسم الجديد وتتمسك باستمرار الحارس المخضرم باعتباره أحد أهم عناصر المشروع الفني للفريق.

ليفربول يغلق الباب

دخل اسم أليسون دائرة التكهنات منذ بداية سوق الانتقالات خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي بضمه إلا أن إدارة ليفربول أرسلت رسالة واضحة مفادها أن الحارس البرازيلي ليس معروضًا للبيع.

ويحظى أليسون بثقة كبيرة داخل النادي الإنجليزي الذي يرى فيه أحد الركائز الأساسية للفريق سواء لما يملكه من خبرات طويلة أو لدوره القيادي داخل غرفة الملابس.

كما يضع الجهاز الفني الحارس البرازيلي ضمن العناصر التي سيبني عليها الفريق موسمه الجديد وهو ما يجعل فكرة رحيله في الوقت الحالي بعيدة عن حسابات النادي.

الاتحاد يترقب

ويعد اتحاد جدة أبرز الأندية السعودية التي أبدت اهتمامًا بضم أليسون خلال الفترة الماضية.

ورغم امتلاك الفريق للحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش فإن إدارة الاتحاد لا تزال تدرس إمكانية تعزيز مركز حراسة المرمى بلاعب من الطراز العالمي إذا سنحت الظروف المناسبة خلال الميركاتو.

لكن حتى الآن لم يتقدم النادي بأي عرض رسمي إلى ليفربول لتظل التحركات في إطار المتابعة والاستفسارات غير الرسمية.

القادسية ينتظر رحيل كاستيلز

كما ظهر اسم القادسية ضمن الأندية المرتبطة بالحارس البرازيلي إلا أن موقف النادي يرتبط بتطورات مختلفة.

فإدارة القادسية لن تدخل سوق الحراس إلا إذا غادر البلجيكي كوين كاستيلز الذي يمتلك عقدًا يمتد لموسم واحد فقط وسط اهتمام من نادي كلوب بروج البلجيكي باستعادته.

وبالتالي فإن أي تحرك رسمي تجاه أليسون يبقى مرهونًا برحيل الحارس البلجيكي أولًا.

ماذا عن الهلال؟

وفي المقابل تردد اسم الهلال ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع أليسون خصوصًا مع استمرار الحديث حول مستقبل المغربي ياسين بونو.

إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن إدارة الهلال لم تضع حارس ليفربول ضمن أولوياتها في سوق الانتقالات رغم أن اسمه طُرح داخل النادي في وقت سابق.

ولم تشهد الفترة الحالية أي مفاوضات مباشرة مع اللاعب أو ناديه الأمر الذي يجعل احتمالات انتقاله إلى الهلال محدودة في الوقت الراهن.

الدرعية خارج الصورة

كما نفت مصادر مقربة من الدوري السعودي صحة ما تردد بشأن اهتمام نادي الدرعية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن بالتعاقد مع الحارس البرازيلي.

وأكدت أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع اللاعب أو ممثليه وأن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز التكهنات الإعلامية.

أليسون متمسك بالبقاء

ولا يقتصر موقف التمسك باستمرار الحارس على إدارة ليفربول فقط بل يمتد أيضًا إلى اللاعب نفسه.

فالحارس البرازيلي لا يبدي أي رغبة في مغادرة "أنفيلد" خلال الصيف الحالي بعدما رفض في وقت سابق عروضًا أوروبية أبرزها من يوفنتوس الإيطالي مفضلًا مواصلة مشواره مع "الريدز".

ويثق أليسون في قدرته على الحفاظ على مكانه الأساسي داخل الفريق كما يرى أن ليفربول لا يزال قادرًا على المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

شرط وحيد للرحيل

ورغم تمسك جميع الأطراف باستمرار الحارس فإن إدارة ليفربول تدرك أن سوق الانتقالات قد يشهد مفاجآت في أي لحظة.

ولهذا فإن النادي لن يغلق الباب بشكل نهائي أمام أي عرض استثنائي لكنه لن يناقش فكرة البيع إلا إذا وصل عرض مالي ضخم يفوق بكثير الأرقام المتداولة حاليًا.

وتؤكد التقارير أن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيل أليسون مقابل نحو 15 مليون يورو لا تعكس موقف ليفربول الحقيقي الذي يقيّم الحارس باعتباره أحد أهم لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيرًا.