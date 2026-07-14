بعد اجتياز الفحص الطبي.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن حمزة عبد الكريم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير باحترافية اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد انضمامه إلى معسكر إعداد الفريق الأول لنادي برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن حمزة عبد الكريم اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وبدأ بالفعل المشاركة في معسكر إعداد الفريق الأول لبرشلونة.

وأضاف: "حمزة عبد الكريم اجتاز الفحص الطبي امبارح وبدأ معسكر الإعداد مع الفريق الأول لبرشلونة، وأنا عجبني إنه ساب كل الدنيا هنا وراح جري على إسبانيا، ومفكرش يضيع أي يوم ولا يقول أريح، برافو عليك يا حمزة".

وأكد شوبير أن ما يسمعه عن اللاعب من داخل النادي الإسباني يعكس مدى احترافيته، قائلًا: "لما بسأل زمايله عليه بيقولولي الولد محترف جدًا، ودماغه مركزة جدًا، وعارف هو عايز إيه كويس".

ويأتي انضمام حمزة عبد الكريم إلى معسكر الفريق الأول لبرشلونة في إطار استعدادات النادي للموسم الجديد، وسط آمال كبيرة بمواصلة اللاعب الشاب تطوره وإثبات قدراته داخل صفوف العملاق الإسباني.