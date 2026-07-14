محافظ البحر الأحمر يسلم 80 عقدا لتقنين وضع اليد للمواطنين

سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، 80 عقدًا لتقنين وضع اليد للمواطنين من مختلف مدن المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وسداد المستحقات المقررة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بإنهاء ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين.



ومن جانبه أكد المحافظ أن ملف التقنين يحظى باهتمام كبير من الدولة، لما يمثله من أهمية في تحقيق الاستقرار للمواطنين، وحفظ حقوق الدولة، وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في إنهاء هذا الملف بكل جدية وشفافية، مع تيسير الإجراءات للمواطنين المستوفين للشروط.



كما أضاف "البرقى" أن المحافظة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء من جميع طلبات التقنين المستوفاة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف مدن المحافظة.



وفي ذات السياق أعرب المواطنون عن سعادتهم باستلام العقود، مثمنين جهود الدولة ومحافظة البحر الأحمر في إنهاء إجراءات التقنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويحقق الاستقرار القانوني لممتلكاتهم.



شهدت مراسم التسليم توزيع 80 عقدًا بواقع 27 عقدًا بحي شمال الغردقة، و22 عقدًا بحي جنوب الغردقة، و11 عقدًا بمدينة رأس غارب، وعقد واحد بمدينة مرسى علم، و19 عقدًا بمدينة الشلاتين.