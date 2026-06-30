تشكيل فرنسا والسويد.. رباعي هجومي ناري يقود الديوك أمام ثنائي إيزاك وجيوكيريس

يخوض منتخب فرنسا مواجهة قوية أمام نظيره السويدي في دور الـ32 من كأس العالم 2026، في مباراة مرتقبة تُقام على ملعب نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط صدام هجومي من العيار الثقيل بين المنتخبين.

ويقود كيليان مبابي رفقة عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وبرادلي باركولا الخط الأمامي لمنتخب فرنسا، بينما اعتمد المدير الفني ديدييه ديشامب على ثنائية أوريلين تشواميني وأدريان رابيو في خط الوسط لتأمين التوازن بين الدفاع والهجوم.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كوندي – أوباميكانو – ساليبا – ديني

خط الوسط: رابيو – تشواميني

خط الهجوم: باركولا – أوليسي – ديمبيلي – مبابي

على الجانب الآخر، يدخل منتخب السويد اللقاء معتمدًا على قوته الهجومية بقيادة ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس، في محاولة لمباغتة الدفاع الفرنسي وخطف بطاقة التأهل.

تشكيل السويد:

حراسة المرمى: زيتيرشتروم

خط الدفاع: جودموندسون – لينديلوف – لاجيربيلكه

خط الوسط: سترود – ياسين عياري – بيرجفال – سفينسون

خط الهجوم: إيلانجا – جيوكيريس – إيزاك

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، حيث يسعى الفائز إلى مواجهة منتخب باراجواي في دور الـ16، بعد تأهله على حساب ألمانيا بركلات الترجيح.