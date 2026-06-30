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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يفاضل بين سيناريوهين للدفاع قبل مواجهة أستراليا

حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يفاضل بين سيناريوهين في الخط الدفاعي قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم، وحتى الآن لم يستقر على التشكيل الأساسي، انتظارا للاطمئنان بشكل كامل على جاهزية جميع اللاعبين.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"وشهد المران الأخير تجربة اللعب ب٣ مدافعين هم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد، مع توظيف لاعب منهم في الجبهة اليسرى، لمنح محمود حسن تريزيجيه حرية أكبر في التقدم والقيام بالأدوار الهجومية".

تابع :"كما جرب الجهاز الفني سيناريو آخر بالاعتماد على ثنائي في قلب الدفاع، مع الدفع بكريم حافظ في مركز الظهير الأيسر، وسيحسم حسام حسن قراره النهائي بعد المران الأخير وقبل ساعات من المباراة".

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور حسام حسن منتخب مصر

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