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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد فتوح يدعم منتخب مصر أمام أستراليا على طريقته

فتوح
فتوح
باسنتي ناجي

نشر أحمد فتوح، لاعب الزمالك، صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر خلالها مرتديًا قميص منتخب مصر.

منتخب مصر 

وحرص فتوح على الإشارة إلى شعار منتخب مصر في الصورة، في رسالة دعم للفراعنة قبل المواجهات المقبلة خلال بطولة كأس العالم. 

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين قبل مواجهة أستراليا المرتقبة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن التأهل إلى هذا الدور لا يُعد الإنجاز الحقيقي بالنسبة للفراعنة.

وقال حسام حسن للاعبين: “لا أرى أن صعود منتخب مصر إلى دور الـ32 إنجاز، المباراة المقبلة أمام أستراليا هي الأهم، ومنتخب مصر بما يضمه من أسماء يستحق مكانة أكبر.”

وأضاف: “ما حققناه حتى الآن جيد، لكن هناك أهدافًا أكبر وأجمل يجب أن تحققوها من أجل إسعاد الشعب المصري، الذي يثق بكم ويتابعكم ويحتفل بانتصاراتكم.”

وفي إطار الاستعدادات للمواجهة، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفريق سيخوض مرانه اليوم في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل السفر إلى مدينة دالاس بولاية تكساس غدًا الأربعاء.

وأوضح أن المنتخب سيؤدي مرانه الأخير في سبوكين قبل التوجه إلى دالاس، على أن يخوض تدريبه الوحيد هناك يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أستراليا مساء الجمعة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة، متأخرًا عن بلجيكا بفارق الأهداف فقط.

وعلى صعيد التشكيل، يدرس حسام حسن إعادة عمر مرموش إلى التشكيل الأساسي أمام أستراليا، بعدما شارك بديلًا في مواجهة إيران، بينما بدأ محمود حسن تريزيجيه المباراة الماضية أساسيًا لأول مرة منذ انطلاق مشوار الفراعنة في البطولة.

كما تأكدت جاهزية حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، لتتسع خيارات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي.

فتوح منتخب مصر أحمد فتوح

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