وزيرة التضامن تشهد تدشين كتاب رجل الأقدار لتوثيق مسيرة الرئيس السيسي

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة بتدشين كتاب "رجل الأقدار" لتوثيق مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

وشهدت الاحتفالية حضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ولفيف من السادة الوزراء،ورؤساء التحرير، وكبار الكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويوثق كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد.. مسيرة وطن" مسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرره نخبة من كبار المفكرين والكتّاب عبر شهادات موثقة لمؤسسي الجمهورية الجديدة.

ويصدر كتاب "رجل الأقدار " في جزأين يشكلان معا الفصل الأول من السردية الوطنية ، وتتناول سيرة القائد من الجمالية حتى قصر الاتحادية، عبر سنوات حياته التي ارتبطت بمحطات وطنية فارقة، وتوثيق هذه المحطات ودور السيد الرئيس فيها لاسيما بعد أحداث 2011 وما تلاها من مخططات غيرت وجه المنطقة، وكادت تعصف بالدولة الوطنية المصرية، ودور القوات المسلحة وقائدها في لجم الفوضى وتوفير الأمن والأمان والاستقرار.

الكتاب يصدر في طبعة شعبية برعاية الهيئة الوطنية للصحافة، يفرد فصوله لحرب الإرهاب التي خاضتها القوات المسلحة الباسلة مدعومة من شرطتها ، والتفاف الشعب المصري حول قيادتها المخلصة.

ويتطرق الكتاب ويتوقف كتّابه وعبر شهادات مهمة موثقة لتفكيك مخطط حصار الدولة المصرية، وكيفية التخارج من وطأة الحصار بدبلوماسية حكيمة عنوانها الاتزان الاستراتيجي.

فكرة الكتاب تبلور أن القيادة الحقيقية هي القدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون، التحمّل حين ينهار الجميع، والإصرار حين يفقد الناس الأمل.