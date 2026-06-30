شريف فتحي يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية لبحث تعزيز التعاون | صور

واصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس بعقد لقاء مع السيدة Catherine Pedards، وزيرة الثقافة الفرنسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الآثار وصون التراث الثقافي، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، ولاسيما في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بما يسهم في دفع أوجه التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في مصر

وتناول اللقاء التعاون القائم في مجال العمل الأثري، حيث تمت الإشارة إلى البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في مصر، والبالغ عددها 57 بعثة أثرية، والتي تضطلع بدور هام في أعمال الحفائر والدراسات الأثرية.

كما ناقش الوزيران المشروعات والاتفاقيات الثنائية في مجال الآثار، مشيدين بالتعاون المثمر بين المجلس الأعلى للآثار وكل من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة والمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكة العلمية والثقافية بين البلدين.

كما بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يسهم في حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى مشروع دعم تصميم وهيكلة مكتبة المتحف المصري الكبير والتي تم إنشاؤها بدعم من وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وسيتم افتتاحها قريباً، بما يمثل إضافة مهمة للخدمات الثقافية والبحثية التي يقدمها المتحف، ويعكس عمق التعاون الثقافي بين مصر وفرنسا.

حضر اللقاء المستشار أحمد صبحي نائب سفير مصر بفرنسا، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

