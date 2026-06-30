محمد عمران يحصل على أعلى الأصوات فى انتخابات “رابطة الحوادث والقضايا”

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات "رابطة صحفيي الحوادث والقضايا"، نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م، وأسفرت عن فوز حسين عبدالقادر بمنصب رئيس الرابطة، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي محمد عمران ومصطفى منير أحمد عبدالهادي وأحمد الفص .

تم تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية للرابطة تضم الأساتذة: جمال عقل،وجمال حسين، ممدوح حسن.

وقال محمد عمران الفائز بعضوية رابطة صحفيين الحوادث والقضايا بنقابة الصحفيين، سأعمل على خدمة زملائه الصحفيين المتخصصين في الملف، خاصة أن هذا الملف له طبيعة خاصة وشاقة ؛ تتطلب منا ليس فقط نقل الحقيقة، بل الالتزام بأعلى معايير الدقة والمسؤولية المهنية والقانونية.

وأكد «عمران» أن حماية حقوق الزملاء واجب أصيل لدور الرابطة، مؤكدا أن يسعي لتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين وتوفير أدوات الحماية اللازمة أثناء التغطيات الخطرة.

.وأضاف أن تفعيل دور الرابطة وتحويلها إلى منصة تفاعلية حقيقية تدافع عن حقوق أعضائها وتتبنى قضاياهم.