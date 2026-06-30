نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

أطلق الأسترالي كونور ميتكالف، لاعب منتخب أستراليا، تصريحات مثيرة قبل مواجهة منتخب مصر في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب مصر ليس بالقوة الكبيرة، وأن معظم لاعبيه ينشطون في الدوري المحلي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف من لاعبي الفراعنة سوى محمد صلاح.

منتخب استراليا

وأضاف ميتكالف أن منتخب أستراليا يثق في قدرته على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، مؤكدًا أن اللاعبين يدخلون المباراة بدافع كبير لتحقيق الانتصار.

وأوضح لاعب المنتخب الأسترالي أن المواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، إذ يسعى مع زملائه للثأر من خسارة أستراليا أمام مصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي أنهت حينها حلمهم في مواصلة المشوار بالبطولة.