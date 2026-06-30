مواعيد مباريات الدوري الإسباني لموسم 2026-2027

أعلن الاتحاد الاسباني ‏ أبرز مواعيد الموسم الإسباني 2026-2027

وسينطلق الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس 2026

بينما ستقام مباؤاة ختام الدوري الإسباني يوم 30 مايو 2027

ويقام نهائي كأس الملك يوم 24 أبريل 2027 على ملعب لا كارتوخا

وسيقام كأس السوبر الإسباني من 2 إلى 7 فبراير 2027

ويقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو 2027

سيقام كأس السوبر الإسباني في شهر فبراير بدلًا من موعده المعتاد حيث سيقام نصف النهائي يومي 2 و3 فبراير، والنهائي 7 فبراير.

ولم يُحدد البلد المستضيف حتى الآن، بعدما تعذر إقامته في السعودية بسبب استضافتها كأس آسيا.

وجاءت مواعيد كأس الملك

الدور الأول: 28 أكتوبر 2026

الدور الثاني: 2 ديسمبر 2026

دور الـ32: 16 ديسمبر 2026

دور الـ16: 6 يناير 2027

ربع النهائي: 13 يناير 2027

نصف النهائي: 10 فبراير (ذهاب) و3 مارس (إياب)

النهائي: 24 أبريل 2027

و فترات التوقف الدولية (FIFA) كالتالي :

21 سبتمبر – 6 أكتوبر 2026

9 – 17 نوفمبر 2026

22 – 30 مارس 2027

7 – 15 يونيو 2027