مواعيد مباريات الدوري الإسباني لموسم 2026-2027

أعلن الاتحاد الاسباني أبرز مواعيد الموسم الإسباني 2026-2027
وسينطلق الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس 2026
بينما ستقام مباؤاة ختام الدوري الإسباني يوم 30 مايو 2027
ويقام نهائي كأس الملك يوم 24 أبريل 2027 على ملعب لا كارتوخا
وسيقام كأس السوبر الإسباني من 2 إلى 7 فبراير 2027
ويقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو 2027
سيقام كأس السوبر الإسباني في شهر فبراير بدلًا من موعده المعتاد حيث سيقام نصف النهائي يومي 2 و3 فبراير، والنهائي 7 فبراير.
ولم يُحدد البلد المستضيف حتى الآن، بعدما تعذر إقامته في السعودية بسبب استضافتها كأس آسيا.
وجاءت مواعيد كأس الملك
الدور الأول: 28 أكتوبر 2026
الدور الثاني: 2 ديسمبر 2026
دور الـ32: 16 ديسمبر 2026
دور الـ16: 6 يناير 2027
ربع النهائي: 13 يناير 2027
نصف النهائي: 10 فبراير (ذهاب) و3 مارس (إياب)
النهائي: 24 أبريل 2027
و فترات التوقف الدولية (FIFA) كالتالي :
21 سبتمبر – 6 أكتوبر 2026
9 – 17 نوفمبر 2026
22 – 30 مارس 2027
7 – 15 يونيو 2027