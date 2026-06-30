دير المحرق العامر يختتم النهضة الروحية لعيد السيدة العذراء "حالة الحديد"

اختتم دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، برعاية نيافة الأنبا بيجول، رئيس الدير، النهضة الروحية لعيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، والتي استمرت لمدة عشرة أيام، وفقًا للتقليد السنوي المتبع بالدير منذ سنوات.

وتضمن برنامجها اليومي صلاة رفع بخور العشية، أعقبها دورة أيقونة السيدة العذراء مريم، بمشاركة الشمامسة في ترتيل الألحان والتمجيدات والمدائح الخاصة بها، وسط أجواء إيمانية وروحية، وبمشاركة آلاف الزائرين الذين توافدوا يوميًا إلى الدير، إلى جانب الآباء الكهنة والرهبان.

عظة روحية يومية

وشمل البرنامج أيضًا فقرات ترانيم قدمتها فرق الكورال، تلتها عظة روحية يومية ألقاها عدد من أصحاب النيافة الآباء المطارنة والأساقفة، تناولوا خلالها سيرة السيدة العذراء مريم وفضائلها الروحية، وما تمثله من نموذج للطاعة والإيمان والتسليم لمشيئة الله.

واختُتمت النهضة وسط أجواء من البهجة والفرح الروحي، مع مشاركة أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة ومحبي الدير في الصلوات والاحتفالات، في مشهد يعكس مكانة السيدة العذراء مريم في قلوب المؤمنين.

وفي ختام الاحتفالات، تقدم دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أجهزة الدولة بمحافظة أسيوط، تقديرًا لتعاونها وجهودها التي أسهمت في نجاح الاحتفالات، وتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين.