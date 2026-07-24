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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

غضب بين المستخدمين.. تحرك عاجل من مايكروسوفت ضد إعلانات برامج LG

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية تقنية نشرها موقع "ذا فيرج" (The Verge) عن تحركات جديدة تقودها شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) للحد من ظاهرة الإعلانات المزعجة والبرامج المدمجة مسبقاً (Bloatware) التي تفرضها شركات تصنيع الحواسيب المحمولة مثل "إل جي" (LG) والشركات الأمنية مثل "مكافي" (McAfee) على مستخدمي نظام التشغيل ويندوز.

تفاصيل الإعلانات المدمجة في أجهزة LG وشراكة McAfee 

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، واجه مستخدمو أجهزة الحواسيب المحمولة الحديثة التابعة لشركة LG موجات متكررة من الإشعارات الإعلانية والنوافذ المنبثقة الترويجية لبرامج الحماية الأمنية من McAfee. 

وذكر الموقع في تقريره أن هذه البرامج تأتي مثبته مسبقاً على النظام المكتبي، وتطالب المستخدمين بانتظام بتجديد الاشتراكات المدفوعة فور انتهاء الفترة التجريبية المجانية.

وأوضح التقرير أن هذه الممارسات الإعلانية المباشرة داخل واجهة ويندوز تؤثر سلباً على تجربة المستخدم اليومية، وتتسبب في إبطاء سرعة الإقلاع واستهلاك موارد المعالج والذاكرة العشوائية؛ حيث تواصل النوافذ المنبثقة ظهورها بشكل ملحّ حتى في حال عدم استخدام التطبيق أو محاولة إغلاقه يدويّاً من قبل المستخدم.

حملة مايكروسوفت لضبط معايير الأمان وواجهة نظام ويندوز 

وأشارت المعلومات الواردة في التقرير إلى أن مايكروسوفت بدأت في فرض قواعد تنظيمية أكثر صارمة على مصنعي الأجهزة الأصليين (OEMs) لمنع تضمين التطبيقات الإعلانية غير المرغوب فيها بداخل التوزيعات الرسمية لنظام ويندوز.

وتهدف الشركة من خلال هذه التدابير إلى استعادة السيطرة على جودة الأداء العام وضمان سلامة البيئة البرمجية لأجهزتها.

وتسعى مايكروسوفت عبر تحديثاتها التنظيمية القادمة إلى منح المستخدمين خيارات أسهل لإزالة التطبيقات المدمجة مسبقاً بنقرة واحدة، مع حظر النوافذ المنبثقة التي تحاكي تنبيهات النظام الأمني الرسمي (Windows Security)، وذلك لمنع تضليل المستهلكين أو إرباكهم بأشعار أمنية زائفة تدفعهم لشراء البرامج المعلنة.

تأثير القرارات الجديدة على الشراكات التجارية للمصنعين 

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن العقود التجارية بين شركات تصنيع الحواسيب مثل LG وشركات الأمن السيبراني مثل McAfee تعتمد بشكل رئيسي على العوائد المالية الصادرة من عمليات التثبيت المسبق واشتراكات المستخدمين؛ مما يجعل القيود الجديدة التي تفرضها مايكروسوفت تحدياً كبيراً لهذه النماذج الربحية.

ولم تصدر شركات مايكروسوفت أو إل جي أو مكافي أي بيانات رسمية نهائية تعلن فيها عن تفاصيل السياسات الجديدة أو مواعيد تطبيق القواعد البرمجية الصارمة على كافة الأجهزة بالأسواق، بانتظار ما ستسفر عنه التحديثات القادمة لنظام ويندوز للوقوف على شكل الواجهة النهائي لانظمة التشغيل.

مايكروسوفت Microsoft LG إل جي McAfee

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