حازم مصطفى يتصدر الثانوية الأزهرية ويكشف سر تفوقه بعد اتصال شيخ الأزهر..صور

في لحظة فرح وغبطة لا توصف، تلقى الطالب حازم مصطفى محمد اتصالًا مفاجئًا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليبلغَه بأنه الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية الأزهرية.

وكشف حازم، أثناء حديثه لـ«صدي البلد »، عن شعوره حين سمع الخبر قائلاً: الحمد لله، كان وقع الخبر شديداً على مسامعي، وقلت الله أكبر ثلاث مرات تعبيراً عن فرحتي الكبيرة.

وأضاف حازم أنه بعد استقباله الاتصال، سلم الهاتف إلى والدته ليستمع هي أيضاً إلى تهنئة شيخ الأزهر مباشرة، حيث كرر فضيلته الف مبروك له ولأسرته، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز المشرف. وأوضح حازم أن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، مشيراً إلى أنه يعتزم الالتحاق بكلية الطب، رغم معاناته من ضعف في النظر.

وأشار إلى أن سر نجاحه يكمن في انتظامه بالمذاكرة المخلصة، والمحافظة على الصلاة، بالإضافة إلى حرصه اليومي على قراءة القرآن الكريم، حيث كان إماماً يؤدي الصلوات في المسجد، وهو الأمر الذي عزز إيمانه وثقته بنفسه طوال فترة الدراسةوقال: الحمد لله وفقني الله عز وجل، وأدعو ربنا أن يحفظ مصر وشبابها، وأن يمنح الجميع التوفيق والنجاح في دروب الحياة.

وقال جعفر الشيخ معلم اللغة الانجليزية اننى كنت معلما لحازم خلال دراسته وكان يبهرنى بذكائه الفطرى وايضا اخلاقه مشيرا أن حازم مصطفى يمثل قدوة لشباب الأزهر ومصر كلها، مؤكداأن الاجتهاد والدعاء هما مفتاح النجاح الحقيقي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الطلبة في مسيرتهم العلمية وأضاف أن هذا الإنجاز يأتى ليعكس الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في تنشئة جيل متفوق ملتزم بالقيم الدينية والعلمية، حاملاً رسالة العلم والمعرفة إلى كل أنحاء الوطن.

فرحة الأسرة والجيران كانت كبيرة بهذا التفوق المشرف، حيث عبّر الجميع عن اعتزازهم بحازم وبما حققه من تفوق يصنع له مستقبلاً واعداً ومشرفاً، متمنين أن يكون بداية لسلسلة من النجاحات القادمة التي ترفع اسم الأزهر ومصر عالياً في سماء العلم والتقدم.