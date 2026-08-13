دون وقوع إصابات.. اندلاع حريق فى شقة سكنية بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية دور أول علوي في قرية الجبلاو أول طريق المدينة الصناعية، دون وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية في قرية الجبلاو، دون أن يسفر عن وقوع أى إصابات بين المواطنين.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتين إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق المجاورة.

كما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحريق، لمتابعة الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.