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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دعم واسع من نجوم الفن لهبة مجدي.. ومصادر تكشف كواليس أزمتها الصحية

هبة مجدي
هبة مجدي
يارا أمين

شهدت الفنانة هبة مجدي موجة كبيرة من الدعم من زملائها في الوسط الفني، عقب إعلانها تعرضها لأزمة صحية، حيث سارع عدد من الفنانين إلى التعبير عن مساندتهم لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا لمواصلة نشاطها الفني.

وكانت الفنانة مي كساب من أبرز الداعمين، إذ وجهت رسالة مؤثرة أشادت فيها بشخصية هبة مجدي، ووصفتها بأنها صاحبة إرادة قوية، وزوجة وأم وفنانة متميزة، مؤكدة محبتها الكبيرة لها، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

كما حرص الفنان أحمد حلمي على الاطمئنان عليها، ووجه لها رسالة دعا خلالها بأن يمنّ الله عليها بالشفاء، مؤكدًا ثقته في قدرتها على تجاوز هذه المحنة.

ومن جانبه، أعرب الفنان أحمد السقا عن تمنياته لها بالشفاء العاجل، داعيًا الله أن يعيد إليها صحتها وعافيتها في أقرب وقت.

وانضمت الفنانة مي عز الدين إلى قائمة الداعمين، حيث خصصت لها رسالة عبر خاصية “الاستوري” على حسابها بموقع إنستجرام، دعت فيها الله أن يرزقها الشفاء.

أما الفنان أحمد الرافعي، فنشر عبر صفحته على فيسبوك رسالة مطولة، عبّر خلالها عن ثقته في تجاوز هبة مجدي لهذه الأزمة، مؤكدًا انتظار الجميع لعودتها إلى جمهورها بنفس الحماس والقوة.

وامتدت رسائل الدعم لتشمل عددًا آخر من النجوم، من بينهم ياسمين عبد العزيز، وأنغام، ولقاء الخميسي، والفنان دياب، الذين حرصوا على الدعاء لها وتمنوا لها التعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب فرصة.

وجاءت هذه المساندة بعدما كشفت هبة مجدي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مرورها بوعكة صحية وصفتها بأنها من أصعب الفترات التي مرت بها، مؤكدة أنها تخضع لعلاج شاق، واختتمت رسالتها بالدعاء لكل مريض، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، ومستشهدة بقوله تعالى: “فإن مع العسر يسرا”


مرض هبة مجدي

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة هبة مجدي أنها كانت على علم بإصابتها بالمرض منذ شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها فضلت حصر الأمر في دائرة ضيقة من أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين، وحرصت على عدم الإعلان عنه أو التحدث فيه إعلاميًا طوال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن هبة مجدي أصرت على استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل المداح، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان حمادة هلال، رغم ظروفها الصحية، واكتفت بطلب تخفيف عدد من المشاهد بما يتناسب مع حالتها، دون أن تنسحب من العمل أو توقف التصوير.

وأضافت المصادر أن الفنانة تعاملت مع الأزمة بروح إيجابية طوال فترة التصوير، ولم تسمح لمعاناتها الصحية بأن تنعكس على أجواء العمل، حيث كانت حريصة على الحفاظ على معنويات فريق العمل ونشر الطاقة الإيجابية بينهم، قبل أن تقرر في الفترة الأخيرة الابتعاد مؤقتًا عن الساحة الفنية من أجل التركيز على رحلة العلاج واستعادة عافيتها.

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