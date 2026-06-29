ابنته ترعاه.. سعيد الشيمي يكشف تطورات حالة طارق التلمساني| خاص

كشف مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي، تفاصيل الحالبة الصحية لـ صديقه طارق التلمساني، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا حول حالته الصحية.

وقال سعيد الشيمي، في تصريح لموقع صدى البلد: «أنا مش عارف الهوجة اللي حصلت على طارق التلمساني، دي حصلت فجأة ليه هو تعبان من 12 سنة، وجتله جلطة على مركز الإبصار في المخ وأفقدته الرؤية وليس هناك أي جديد حول حالته».

وأضاف سعيد الشيمي: «طارق التلمساني، بعد مرضه قرر إنه يبقى في عزلة وهو حالته المادية متيسرة ولا يريد مساعدة وبنته هي من ترعاه في ظل سفر ابنه الى خارج مصر وانفصال عن زوجته منذ فترة».

وأوضح سعيد الشيمي، أنه يطمئن على حالة طارق التلمساني بين الحين والآخر من خلال ابنة عمه الكاتبة مي التلمساني.

مشوار طارق التلمساني الفني

بدأ العمل كمساعد لوالده مدير التصوير حسن التلمساني عام 1981، وعمه المخرج كامل التلمساني، ولكنه أحس بأنه يجب أن يخرج من حصار "التلمسانية"، فقرر العمل مستقلا عن والده.

بدأ التمثيل صدفة في فيلم "الكابوس" مع يسرا عام 1989 وبعدها قدم فيلم السلم والثعبان والعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وتعرض طارق التلمسانى لأزمة قلبية، اضطر على اثرها دخول أحد المستشفيات، وبعد إجراء عملية له فى القلب، تعرض لجلطة فى المخ، ما أسفر عنها ضعف فى بصره.