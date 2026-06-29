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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سارة بركة : أعشق شريهان وإبداعها الفني والاستعراضي

سارة بركة
سارة بركة
سعيد فراج

من خلال حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة سارة بركة  والتي كشفت أسرار وكواليس آخر أعمالها الفنية مسلسل علي كلاي، وأهم المشاهد وأصعبها لها، وإشادتها بالنجم أحمد العوضي ودعمه لها ولكافة طاقم العمل. 

وقالت سارة بركة، إن تقديم شخصية البطل الشعبي كانت لأول مرة تتعامل مع هذه الشخصية وفي هذا الشأن لا يوجد هذا التصنيف في سوريا، ومع مسلسل علي كلاي تمنيت أن أعيش هذا العالم وأتعرف علي البطل الشعبي في السنة الثانية لي في مصر ، وكنت أنزل في الشوارع والمدن والحارات الشعبية حتي أتعامل مع الناس، وأردت أن أتكلم باللهجة المصرية وكنت بركب التاكسي واتحدث معهم وأسمع لهم حتي اكون قريبة من الناس وإذا أردت أن تعرف المجتمع فتحدث مع الأهالي في الشوارع والقهاوي. 

وتابعت سارة بركة: ذهبت إلى "الطالبية" وذهبت إلى مناطق شعبية مختلفة وتحدثت مع الأهالي، وأيضا كنت أريد أن أرتدي ملابس معينة حتي أكون أقرب إلى هذا العالم.   

وعن سر إتقانها اللهجة المصرية وهي فنانة سورية أجابت، سارة بركة: كان لدي الحلم ان أكون هنا في مصر وهي بلد الابداع والفن، وطارق العريان دعمني وقالي هتيحي مصر وستكوني نجمة في المستقبل.

مسلسل مملكة الحرير

وعن مسلسل مملكة الحرير: أجابت كانت البداية لمجيئي إلى مصر  وأول ما وصلت المطار قرأت أدخلوا مصر آمنين وهذا أشعرني بالطمأنينة، ومنذ صغري كنت أشاهد المسلسلات والأفلام المصرية وأمي كانت ملكة جمال سوريا عام ١٩٩٢ وهي دكتوراة آثار وخريجة جامعة القاهرة. 

وعلي جانب آخر أشارت سارة بركة، إلى أن طفولتها  كانت صعبة بسبب ظروف الحرب وأيضاً ظروف عائلية صعبة وكانت هناك تفسيرات نفسية عليها طوال الوقت وضغوط وتحديات كبيرة وكان بيت العائلة قد تهدم بسبب الحرب، واخيها أصيب في الحرب وكان في الصف الثاني الإبتدائي وكانت هناك تفجيرات كثيرة وكانت في معهد المسرح وكادت أن تصاب من جراء إنفجار قوي. 

واختتمت ان هناك جيل نحت في الصخر في ظل الحرب والدمار والخراب حتي يكون له وجود ويعيش ويبدع. 

وعن امنيتها مشاركة نجوم مصريين اجابت وانا منذ صغري وأحب شريهان جدا جدا واتمني أن أسير في طريقها ما بين التمثيل والاستعراض وأيضا نجلاء فتحي، نبيلة عبيد،  منة شلبي، نيللي كريم وانتصار، ومن الرجال كريم عبد العزيز وأمير كرارة وتايسون وفراج ومن المخرجين تامر محسن وكريم الشناوي ومحمد ياسين. 

وعن أعمالها المستقبلية أجابت سارة بركة، أن هناك عملين وسوف تقدم سينما لأول مرة وأيضا هناك تجربة أخرى. 

سارة بركة أعمال سارة بركة عمرو الليثي برنامج واحد من الناس شريهان

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