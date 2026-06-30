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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشهر عوانس السينما.. قصة رحيل نبيلة السيد المأساوية

نبيلة السيد
نبيلة السيد

يوافق اليوم الثلاثاء 30 يونيو، ذكرى رحيل الفنانة نبيلة السيد، التي ولدت في 7 أغسطس عام 1938، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1986، عن عمر يناهز الـ48 عامًا.

نبيلة السيد وحياتها

ولدت نبيلة السيد، في 7 أغسطس عام 1938 في حارة (الشوارب) المتفرعة من شارع محمد علي حيث تواجد العوالم وصناع المواهب من أصحاب الآلات، والعازفين ومتعهدي الأفراح، فقد كان والدها أحد هؤلاء فهو متعهد أفراح يمتلك محلا لبيع الآلات الموسيقية.

نبيلة السيد ومشوارها الفني

لمعت الفنانة الراحلة فى الأدوار الكوميدية، وكسبت شعبية من خلال بساطتها في الأداء، كما انها كانت تسير على نهج زميلتها "وداد حمدي"، حيث جسدت "نبيلة" نفس الأدوار التي قدمتها "وداد"، بالإضافة إلى دور العالمة ثم الزوجة والام .

بدأت نبيلة السيد، عملها الفني من خلال فرقة (ساعة لقلبك) فى حقبة الخمسينيات، ثم انتقلت بين العديد من الفرق المسرحية عقب حصولها على دبلوم المعهد العالي للتمثيل.

تعد الفنانة الراحلة، هي الأبرز التي جسدت دور العانس والعالمة والخادمة في الأعمال الفنية ليس هذا فقط بل قدمت العديد من الأدوار الهامة في أشهر الأفلام من خلال رحلتها الفنية القصيرة.

ومن أبرز الأدوار التي علقت في أذهان الجمهور، هو دورها في فيلم "البحث عن فضيحة"، مع الزعيم عادل إمام وسمير صبري .. ولا يمكن أن ننسى جملها الشهيرة في الفيلم: "طخه بس ما تموتوش يا بووووي، وعريس يا بووووي" .. ورغم أنها أضحكت جمهورها على مدار مشوارها الفني، إلا أن حياتها انتهت كئيبة، بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان.

نبيلة السيد وقصة وفاتها

عانت في أواخر أيامها من مرض السرطان لترحل في 30 يونيو عام 1986 عن عمر ناهز الـ48 عاما تاركة وراءها فراغا كبيرا لم يستطع احد ان يسده ويجسد تلك الشخصيات التي برعت فيها.

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