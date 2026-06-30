خلال 24 ساعة.. برومو “شمشون ودليلة” يتخطى 15 مليون مشاهدة

احتفل المنتج أحمد السبكي بنجاح البرومو الرسمي لفيلم “شمشون ودليلة”، بعد تحقيقه أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة فقط من طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر السبكي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه البرومو، حيث كتب عبر حسابه على موقع “إنستجرام”:

“البرومو الرسمي لفيلم شمشون ودليلة يتخطى 15 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.. 8 يوليو بجميع سينمات مصر”.

البرومو الرسمي لفيلم “شمشون ودليلة”

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم “شمشون ودليلة” بطولة أحمد العوضي ومي عمر، تمهيدًا لعرضه في دور السينما يوم 8 يوليو المقبل، وكشف البرومو عن أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

وأظهر البرومو مزيجًا من مشاهد الأكشن والمطاردات إلى جانب لمحات كوميدية، ما يعكس طبيعة العمل الذي يجمع بين أكثر من لون فني في إطار واحد، ويعد من أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم الصيف.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي رومانسي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.