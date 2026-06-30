بعد طلبها الدعاء.. إنجي وجدان تطمئن جمهورها: الحمد لله مش حاجة مرعبة

حرصت الفنانة إنجي وجدان على طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية، وذلك بعد أيام من مطالبتهم بالدعاء لها قبل خضوعها لفحوصات طبية، مؤكدة أن حالتها مستقرة وأن الأمر انتهى على خير.

وقالت إنجي وجدان، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”: “بشكر كل الناس اللي دعت ليّ وبعتت وسألت عليا، وآسفة إني خضيتكم”.

وأوضحت أنها كانت تشعر بقلق شديد قبل خضوعها لمنظار طبي لمعرفة سبب المشكلة الصحية التي تعاني منها، مضيفة: “كنت خايفة يكون في حاجة خطر، وعشان كده طلبت من الناس تدعيلي”.

وأكدت أن نتائج الفحوصات جاءت مطمئنة، مشيرة إلى أن الطبيب اكتشف المشكلة وتم التعامل معها، قائلة: “الحمد لله الدكتور لقى المشكلة واتحلت، ومش حاجة مرعبة أو مقلقة جامد”.

واختتمت إنجي وجدان رسالتها بتوجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها أو دعا لها، معربة عن امتنانها الكبير للدعم الذي تلقته من جمهورها خلال الفترة الماضية.