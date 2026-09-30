شوبير: فوز مصر على جنوب السودان أنهى «الهيصة».. وحقق مكاسب بالجملة



أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فوز منتخب مصر على جنوب السودان حقق العديد من المكاسب، سواء على مستوى صدارة المجموعة أو الحالة المعنوية للاعبين، مشيرًا إلى أن الانتصار الكبير خارج الأرض ساهم في تهدئة الأجواء المحيطة بالمنتخب.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «مباراة مصر وجنوب السودان فيها مكاسب كبيرة جدًا، أولاً منحتك صدارة المجموعة، ثانياً فوز كبير خارج الأرض بيدينا ثقة وبيهدي الأجواء، أكبر مكسب أن كل الهيصة اللي كانت في الأيام اللي فاتت الحمد لله انتهت تماماً من خلال الفوز الكبير لمنتخبنا الوطني».

وتحدث شوبير عن تألق عمر مرموش وتسجيله هدفين في المباراة، قائلًا: «مهم جداً تسجيل عمر مرموش هدفين، اللي من ساعة مباراة السعودية مسجلش أهداف ولا ماشية معاه في توتنهام ولا مشيت معاه في كأس العالم، حتى لو في ماتش يبدو إنه مش كبير لكن مهم أنك تكسب وتسجل».

وأضاف: «وزيكو بيسجل هو كمان وبيأكد إنه اكتشاف ناجح، وتألقه في كأس العالم مش صدفة».

وأشاد شوبير بمستوى إبراهيم عادل، موضحًا أن اللاعب استعاد جزءًا من مستواه، وقال: «إبراهيم عادل كان عندنا آمال وطموحات كبيرة جداً في كأس العالم عليه، لكنه كان زاد في الوزن شوية وبعيد عن مستواه، إمبارح أول حاجة كان خاسس وده فرحني جداً جداً، وإنه سجل هدف وكمان تسبب في الهدف الأخير، وحركته خفيفة في الملعب، وده شيء جميل ويسعد الناس كلها».

كما سلط الضوء على تألق حمزة عبد الكريم، صاحب الـ18 عامًا و8 أشهر، بعد تسجيله أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب دخل تاريخ الكرة المصرية بهذا الهدف.

وقال شوبير: «حمزة عبد الكريم إمبارح بيسجل هدف مش عادي، لأن ده أول هدف دولي لحمزة، والهدف ده بيخليه تالت أصغر لاعب مصري يسجل هدف في مباراة دولية، بعد عبد الكريم صقر وميدو».

واختتم: «ده شيء جميل ويحسب لحسام حسن إنه منحه الفرصة، وكان فتحة خير عليه في كأس العالم إنه ينتقل لبرشلونة».