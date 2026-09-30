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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشوربجي: الصحافة القومية أحد أهم أدوات القوى الناعمة المصرية

رئيس الوطنية للصحافة
رئيس الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 قام المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بزيارة مهمة لمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي .

استهل المهندس عبد الصادق الشوربجي الزيارة بلقاء موسع مع الدكتور تامر مدكور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئتين فيما يتعلق بالمجال الصحي والإعلامي من خلال كيفية الاستفادة المتبادلة بين الهيئتين من الإمكانيات المتوفرة لديهما كلا في مجاله وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي في بعض مستشفياتها المتميزة لعاملين بالمؤسسات القومية علاوة على قيام الهيئة الوطنية للصحافة من خلال إصدارتها المتعددة  سواء الورقية أو الإليكترونية أو على السوشيال ميديا بإبراز الخدمات التي تقدم للمواطنين من الهيئة العامة للتأمين الصحي ونقل رسالة إعلامية متزنة تعكس توجهات وأهداف وجهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات وتطويرها للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة  العامة للتأمين الصحي و أن المنظومة الطبية بالدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من جانب  الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية للجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية وتسوية مديونياتها  مشيراً إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف التعاون المشترك وتسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية المختلفة  تحت بند اشتراكات التأمين الصحي بما يسهم في فض التشابكات المالية بينها وبين مختلف الهيئات والجهات في الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحسين الوضع المالي لتلك المؤسسات، ويساعد في أداء رسالتها الصحفية والإعلامية على الوجه الأمثل علاوة على أن الهيئة الوطنية للصحافة ترغب في الاستفادة من الإمكانيات الصحية المتميزة لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال عمل بروتوكول تعاون للاستفادة من تقديم بعض الخدمات الطبية المتميزة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي .

وأوضح الشوربجي أن الدولة تعمل على مساندة إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية وإصلاح أوضاعها المالية والإدارية، وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، في إطار رؤية الدولة للإعلام بوصفه أحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة، ويضطلع بدور حيويّ في بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز الانتماء، وتشكيل وعي المواطنين، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية ومواجهة الشائعات والتحديات التي تواجه الدولة 

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن هناك رغبة جادة لتسوية مديونيات الهيئة لمختلف جهات الدولة من خلال الآليات التي تتبعها في هذا الشأن، وهناك متابعة دورية لهذا الملف المهم من قبل الدولة؛ من أجل تخفيف الأعباء عن مختلف المؤسسات الصحفية.

  وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية التي استهدفت إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من النواحي المالية والإدارية؛ سعيا لاستقرار أوضاعها، مستعرضا في الوقت نفسه الجهود التي تتم حاليا لتطوير الأداء الصحفي وكيفية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لتلك المؤسسات الصحفية.

من جانبه رحب الدكتور تامر مدكور بوفد الهيئة الوطنية للصحافة وحرصه الشديد على التعاون المشترك، علاوة على رغبته الشديدة من الاستفادة من الإمكانات الضخمة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية من أفضل المطابع ذات التقنية الفنية والورش الحديثة في مجال الطباعة والنشر والإعلان، والتنسيق والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة دعمًا للرسالة الصحفية والإعلامية ولنشر جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وذكر أن التأمين الصحي شهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة الماضية لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المنتفعين والتي وصلت إلى 70 مليون مواطن منهم 40 مليون مواطن يستفيدون فعلياً من منظومة التأمين الصحي 

واوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يتم العمل على زيادة العيادات والتعاقدات والأدوية  لاستيعاب هذا الكم الكبير من الخدمات التي يحتاجها المنتفعين مشدداً على كامل شكره وتقديره للقيادة السياسية المتمثلة فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لاختياره رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحي والذي يعد أحد أبناءها مؤكداً على حرصه التام لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمرضى والعمل على كل العقبات والتحديات التي تواجه الهيئة وإحداث نقلة نوعية في تلك الخدمات والبناء على ما قام به رؤساء الهيئة السابقين.

 وأشار مدكور إلى أهمية الدور الصحفي والإعلامي كأداة وطنية مهمة في تشكيل وصياغة ونشر الوعي وتوضيح الحقائق وتفنيد الشائعات والأكاذيب والتصدي للحملات المغرضة التي تستهدف التقليل من حجم الإنجازات التي تحققها الدولة في القطاعات والمجالات المختلفة.

حضر الاجتماع الأستاذة مروه السيسي الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة والدكتور احمد مختار مستشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للمشروعات والاستثمار والدكتورة شيماء أنور عضو المكتب الفني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ومحمد ربيع غزالة نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي.

كما حضر الاجتماع الدكتور سيد جلال الشربيني رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور وهبه زوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستشار مجدي حامد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور محمود مجاهد رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة التأمين الصحى.

الوطنية للصحافة الشوربجى الهيئة العامة للتأمين الصحي

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