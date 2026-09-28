"الوطنية للصحافة" تستضيف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا خلال العقد الأخير ، وما تزال ، فى إطار رؤية طموحة نجحت فى تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة ، وتجلت رؤية القيادة السياسية والتعامل مع الطاقة كأمن قومى واعتبرت القيادة السياسية الطاقة قضية أمن قومى فى طفرة نوعية استثنائية وتحولاً جذرياً انعكس على قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات هي الأضخم من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية على صعيد انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بإستثمارات بلغت ما يقرب من 5 تريليونات جنيه.

أضاف الدكتور محمود عصمت خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة فعلى صعيد قطاع إنتاج الكهرباء تمت إضافة قدرات بأكثر من 35000 ميجاوات بمزيج طاقة متنوع ما بين محطات حرارية ومشروعات طاقة جديدة ومتجددة، وتم تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتم استكمال محطات قائمة ، ورفع كفاءتها بتحويلها للدورة المركبة لتعمل دون وقود اضافى ، مشيرا إلى الإجراءات والضوابط التي اتخذها القطاع لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية لتقليل الفقد بكافة أنواعه والتي من بينها تغيير نمط التشغيل لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، قائلا أننا فى قطاع الكهرباء، غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام ﻟﻛل كيلو واط.

أوضح الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفي حمدى رزق ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتمت اضافة قدرات تصل إلى 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال عامين فقط بالإضافة الى زيادة قدرة السد العالي حتى الان بـ 150 ميجاوات ، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية ،

ومن أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والانتفاع بها في أوقات الذروة والحد من استهلاك الوقود الاحفورى ، قال الدكتور محمود عصمت أننا اتجهنا إلى أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات (BESS) وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات الأخرى المنفصلة، والتى تعمل بتكنولوجيا متطورة لدمج هذه البطاريات المتطورة مع الشبكة لتخزين الفائض من الكهرباء المُنتجة في أوقات الذروة وإعادة ضخها في الشبكة عند غياب الشمس أو ضعف الرياح. لضمان استقرار الشبكة، والحفاظ على توازن الجهد، وتوفير إمداداً كهربائياً موثوقاً على مدار الساعة وتمت اضافة قدرات بإستخدام أنظمة التخزين تصل إلى 1100 ميجاوات ساعة خلال عامى 2026/2025 .



أضاف الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء يعمل من اجل بناء منظومة كهربائية ذكية، مرنة، ومستدامة، تضمن طاقة نظيفة لنا وللأجيال القادمة، مشيراً إلى الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مركز التحكم القومي للكهرباء الذى هو بمثابة العقل المدير ، ويمتلك أحدث التكنولوجيات ، مؤكدا الدور المحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة ، موضحاً أنه تم الانتهاء من مركزي سمالوط ونجع حمادي بالصعيد، مركز بالقناة، والمركز القومي بالعاصمة الإدارية. وجاري تنفيذ 3 مراكز بالقاهرة والدلتا والإسكندرية.



أشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء من خلال تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة التي ساهمت في رفع أداء منظومة التشغيل في ظل الحفاظ على بيئة عمل آمنة وإيجاد حلول لتقليل الفاقد.



أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تخطو بخطوات ثابتة وواثقة نحو إتمام مشروعها القومي " البرنامج النووي السلمي المصري" من خلال إنشاء محطة الضبعة التى ستضيف للشبكة الكهربائية قدرات تبلغ 4800 ميجاوات، لتوفر طاقة نظيفة، آمنة، ومستقرة، ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات ، موضحاً أنه في نوفمبر 2025 تم تركيب وعاء الضغط لقلب المفاعل للوحدة النووية الأولى وهو حدث محوري في مسار تنفيذ المشروع ، كما تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بتاريخ في يوليو 2026 , مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للمحطة لتوفير ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 8 ﻣﻠﯾﺎرات ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺳﻧوﯾًﺎ.. وانتاج كهرباء بما يعادل ﻧﺣو 38 أﻟف ﺟﯾﺟﺎوات ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻧظﯾﻔﺔ.

أوضح الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء أنه يتم تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة مؤكداً أننا لم نغفل عن تطوير وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب تلك القدرات ، حيث يتم العمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة وتقليل الفقد ، ارﺗﻛزت خطة تطوير شبكة النقل ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ تضمنت ﺗوﺳﻌﺔ ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻛﮭرﺑﺎء.، زﯾﺎدة ﻗدرات وسعات ﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺣوﻻت.،وﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣراﻛز اﻟﺗﺣﻛم ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ أﻛﺗر ﻗوة وﻛﻔﺎءة وﻣروﻧﺔ وشهدت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾروﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطوط ھواﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة ، هذا بالإضافة إلى إعداد الدراسات الفنية لتدعيم الشبكة القومية الكهربائية في ضوء الأحمال ونسبة تغييرها ، وإعداد مخطط لإضافة مصادر تغذية بديلة لمحطات المحولات ذات مصدر وحيد للتغذية.

واستطرد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل على توفير التغذية الكهربائية المستدامة للمشروعات القومية والمشروعات الاستراتيجية ، ومشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى من خلال انشاء وتدعيم محطات محولات وخطوط لنقل الطاقة يضمن استقرار التغذية الكهربائية لجميع المشروعات وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية

اضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وقوة شبكتنا الكهربائية حولت مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات عبر مسار يمتد لـ 1320 كم فمنذ يوليو 2024 حتى يونيو 2025 زادت نسبة الإنجاز والتقدم المحرز حتى وصل المشروع الى مراحل التشغيل التجريبي وتم انشاء محطة محولات بدر جهد 500 ك.ف تربطها الخط الهوائي بدر/ طابا بطول 320 كم وأبراج عبور قناة السويس ، مشيراً إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع اليونان وكذا إيطاليا لتصبح مصر جسراً لأوروبا ، مشيرا الى الربط الكهربائي مع ليبيا والأردن والسودان، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة

أوضح الدكتور محمود عصمت أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى منظومة التعامل مع كافة الشكاوى وتلقى البلاغات من المواطنيين سواء الشكاوى التجارية أو الفنية وتم تحديد وقت زمني لازالة اسباب الشكاوى والالتزام بمعايير الجودة ، بالإضافة إلى خطة تطوير شبكات التوزيع والمشروعات للعام المالي 2025/2026 موضحاً أنه تم تطوير مركز التحكم الآلي وشملت المرحلة الأولى تطوير 9 مراكز تحكم تم الانتهاء من تطوير 8 منها طبقا لاحدث التكنولوجيات ، هذا كما تم تطوير 26 مركزاً للخدمة وجاري تطوير 45 بالعام المالي القادم ، مشيرا إلى مشروع تركيب مليون عداد ذكي (يتم الانتهاء من ٢٧٠ ألف بالمرحلة الأولى بنهاية هذاالعام ، هذا بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة ، والتصدى لسرقات التيار الكهربى وخفض الفقد

اختتم الدكتور محمود عصمت اللقاء مؤكدا عدم العودة لتخفيف الاحمال ووضع سيناريوهات للتعامل فى ظل الأزمات الجيوسياسية فى المنطقة ، وتجهيز محطات الانتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول ، وكذلك إلغاء نظام الممارسات كآخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك وتوحيد آلية المقايسات فى جميع الشركات مؤكدا تراجع الفقد بمختلف أنواعه على مستوى الشبكة إلى 17,6% , مؤكدا خفض استهلاك الوقود بما يعادل 70 مليار جنيه خلال العامين السابقين.