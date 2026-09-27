في ندوة "الوطنية للصحافة".. وزير الكهرباء يستعرض الرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر

استضافت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة تحت عنوان "قطاع الكهرباء إنجازات وخطط مستقبلية"، حيث رحب الشوربجي بالدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الشوربجي، خلال الندوة التي عقدت اليوم الأحد بمقر الهيئة، على أهمية تعزيز التعاون البناء بين المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة وإبراز الإنجازات بشفافية، مشيدا بجهود الوزارة الحثيثة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتوفير طاقة مستدامة للأجيال القادمة.

وشارك في الندوة الأستاذ أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وطارق لطفي، رئيس مؤسسة دار التحرير، وعدد من رؤساء تحرير كبرى الصحف القومية، ومسؤولي وزارة الكهرباء.

وتناولت الندوة الرؤية الشاملة للشبكة القومية للكهرباء التي تستهدف استثمارات تبلغ 4177 مليار جنيه حتى عام 2040 لدعم محطات التوليد وخطوط الربط وتوسعات الشبكة.

واستعرض وزير الكهرباء خطة الطاقة الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف الوصول بإجمالي القدرة المركبة إلى 126.8 جيجاوات بحلول عام 2040، ويتضمن هذا المزيج الاستراتيجي 49.0 جيجاوات من المحطات الحرارية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، و40.5 جيجاوات من طاقة الرياح، و24.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى 2.9 جيجاوات من المصادر الكهرومائية.

ولضمان استقرار الشبكة، من المخطط أن تصل قدرة تخزين البطاريات إلى 2.3 جيجاوات، وقدرة الضخ والتخزين إلى 2.4 جيجاوات، لتستقر نسبة مشاركة الطاقة المتجددة عند 61.2% من إجمالي القدرة في السيناريو النهائي لعام 2040.

وعلى المدى المتوسط، تتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي القدرة المركبة 96.9 جيجاوات بحلول عام 2030، ويأتي هذا التوسع لمواكبة الارتفاع المستمر في الطلب، حيث من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة الموحدة إلى 52200 ميجاوات بحلول العام المالي 2030/2031، مقارنة بنحو 28015 ميجاوات في العام المالي 2014/2015.

وسجل الحمل الأقصى 39800 ميجاوات في 13 أغسطس 2025 باحتياطي 700 ميجاوات، محققا معامل حمل يومي بلغ 95.2% وإجمالي طاقة مولدة قدرها 898 جيجاوات/ساعة.