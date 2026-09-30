قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا
رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
استقبال ركاب طائرة فلاي دبي البديلة بعد هبوطها في مطار بن جوريون
«شتاء قاتم» يقترب من أوروبا.. وزير دفاع بلجيكا يُحذّر من هجمات روسية جديدة
فريد يبحث مع مؤسسات مالية عالمية في باريس فرص تعزيز الاستثمار بمصر
هل يجوز المسح على الجورب القصير؟.. الإفتاء توضح الشروط والمُبطلات
القس أندريه زكي: الطائفة الإنجيلية مُمتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس .. صور
مقتـل 5 يمنيين بينهم طفل في قصف حوثي على تعز
الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا
رحلة قانون الإجراءات الجنائية.. من بدء إعداده إلى تأجيل تطبيقه عاما
الحكومة: رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية ضرورة.. ومؤتمر أكتوبر يرد على شواغل الرأي العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماية للأموال وصلاحيات واسعة ورقابة على الأداء.. ماذا منح القانون لجمعيات النفع العام؟

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
حسن رضوان

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم عمل الجمعيات ذات صفة النفع العام، محددًا ضوابط اكتساب هذه الصفة وآليات الاندماج، إلى جانب مجموعة من الامتيازات التي تتمتع بها هذه الجمعيات، مع منح الجهات الإدارية صلاحيات للرقابة على تنفيذ المشروعات والبرامج المسندة إليها.

جمعيات النفع العام تخضع لأحكام قانون العمل الأهلي

ونصت المادة (54) من القانون على خضوع الجمعيات ذات النفع العام، فيما لم يرد بشأنه نص خاص، للأحكام المقررة في شأن الجمعيات، بما يضمن وجود إطار قانوني موحد لتنظيم عملها.

وبموجب المادة (55)، يجوز إضفاء صفة النفع العام على أي جمعية تستهدف تحقيق مصلحة عامة، سواء عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على طلب الجمعية ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما أجاز القانون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ضوابط لاندماج الجمعيات

وأجاز القانون اندماج الجمعيات ذات النفع العام فيما بينها، وكذلك اندماج الجمعيات التي لم تضف إليها صفة النفع العام، شريطة الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

وفي حال كان الاندماج بين جمعية تتمتع بصفة النفع العام وأخرى لا تتمتع بهذه الصفة، اشترط القانون صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات الاندماج.

حماية قانونية وامتيازات للجمعيات

وتنص المادة (56) على تحديد الامتيازات المقررة للسلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

ومن أبرز هذه الامتيازات عدم جواز الحجز على أموال الجمعية كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب هذه الأموال بالتقادم، إلى جانب إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها، بما يحقق الأغراض التي أنشئت الجمعية من أجلها، فضلًا عن إمكانية تخصيص مقرات أو أراضٍ مملوكة للدولة لصالحها.

إسناد مشروعات وبرامج للجمعيات

وأتاح القانون للجهة الإدارية إسناد إدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام، أو تكليفها بتنفيذ بعض المشروعات والبرامج، وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما أجاز للوزارات والهيئات العامة إسناد إدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها إلى جمعية تتمتع بصفة النفع العام، وذلك بعد موافقة الوزير المختص.

سحب المشروعات عند وقوع مخالفات جسيمة

وفي المقابل، وضع القانون آلية للتعامل مع المخالفات التي قد تؤثر على أداء الجمعيات ذات النفع العام، حيث أجاز للجهة الإدارية سحب المشروع المسند إلى الجمعية إذا تبين وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على قدرتها على تحقيق أغراضها أو ممارسة أنشطتها أو تنفيذ البرامج والمشروعات التي عهد إليها بها، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (46) و(48) من القانون.

قانون تنظيم العمل الأهلي النفع العام تنظيم العمل الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

نزل 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار

اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار تقديرًا لدوره في تطوير الأسواق المالية

أفريكسيم بنك

أفريكسيم بنك يدعم الصناعات المعدنية في الكاميرون بقيمة 40 مليون يورو

بالصور

مقتنيات فنية ‏وزخارف.. موقف سيارات يتحول لمنطقة كشف اثري في بولندا

موقف سيارات
موقف سيارات
موقف سيارات

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

غير الشكل الحلو.. فوائد خارقة للأطعمة الصفراء

الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء

الموز ذو البقع السوداء.. هل يحارب الخلايا السرطانية حقا؟

الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد