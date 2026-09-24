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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار جمهوري بضم عدد من المؤسسات والجمعيات للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار البلد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2026 بأن يضم إلى التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، عددا من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وتتمثل المؤسسات والجمعيات الأهلية الآتية :

1 - جمعية التطوير والتنمية المهنية

2 - مؤسسة التعليم أولاً

3 - مؤسسة مصطفى السلاب الخيرية

4 - جمعية كابسي للتنمية والخدمات الاجتماعية

ه - مؤسسة فاهم للدعم النفسي

6 مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية .

7 - مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات

8 - مؤسسة النادى الأهلى للتنمية المجتمعية .

9 - مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

كما تمت الموافقة على زوال عضوية الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة من التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

نشر القرار في الجريدة الرسمية .

السيسي قرار رئيس جمهورية مصر التحالف الوطني للعمل الأهلى المؤسسات والجمعيات المؤسسات والجمعيات الأهلية

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