رئيس جامعة مدينة السادات يشيد بإنجازات الطلاب في أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر

استهل مجلس جامعة مدينة السادات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء والإرادة المصرية.

وهنأ المجلس أسرة جامعة مدينة السادات بانطلاق العام الجامعي الجديد، مؤكدًا أهمية انتظام العملية التعليمية والالتزام بالانضباط، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة.

كما وجّه المجلس التهنئة بصدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الهندسة وقبول التحويلات ببرنامجي هندسة الميكاترونيات وهندسة الطاقة المتجددة، بما يعزز توجه الجامعة نحو البرامج النوعية التي تواكب التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تهنئة كلية السياحة والفنادق، بمناسبة تفعيل برنامج فاتيل الفرنسي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشاد الدكتور ناصر عبد الباري بطلاب جامعة مدينة السادات المشاركين في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر بجامعة المنيا، تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة وأداء مشرف في مختلف الأنشطة، مؤكدًا أن قيمة المشاركة لا تقتصر على حصد الجوائز والمراكز، وإنما تمتد إلى اكتساب الخبرات، والاحتكاك العملي، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، بما يسهم في بناء شخصية جامعية قادرة على المنافسة والإبداع.

وناقش المجلس أبرز أنشطة وفعاليات الجامعة، وملفات قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أهمية تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الجديد في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، لما لها من دور في اكتشاف المواهب وصقل القدرات وتعزيز قيم الانتماء والإبداع والعمل الجماعي.

وفي ملف التصنيفات الدولية، أشاد المجلس بما حققته جامعة مدينة السادات من حضور دولي، من خلال إدراجها في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية وتصنيف UI GreenMetric للجامعات الخضراء والمستدامة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعة المتواصلة في تطوير التعليم والبحث العلمي وتعزيز منظومة الاستدامة والتميز المؤسسي.

واستعرض الدكتور عمار فتحي موسى، مدير مركز التميز المؤسسي، خطة المركز خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ 64 برنامجًا تدريبيًا، إلى جانب إطلاق جائزة داخلية بين كليات الجامعة وفق معايير مستوحاة من جائزة مصر للتميز الحكومي، بما يسهم في نشر ثقافة التميز وخلق بيئة مؤسسية تنافسية إيجابية داخل الجامعة.

كما استعرضت الدكتورة نشوه سليمان، مدير مركز التدويل والمشاركة العالمية، نتائج مشاركة جامعة مدينة السادات في مؤتمر ومعرض الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE 2026 بمدينة جلاسكو، وما أسفرت عنه المشاركة من بحث فرص للتعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات ومؤسسات تعليمية من 11 دولة، في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها الأكاديمية والبحثية.

وناقش الدكتور عبد الحميد عثمان، مدير مركز ضمان الجوده والتطوير المستمر، خطط الكليات للتقدم للاعتماد، حيث وجّه الدكتور ناصر عبد الباري بسرعة استكمال الخطط الاستراتيجية والدراسات الذاتية وملفات معايير الاعتماد، والعمل على إزالة المعوقات أمام الكليات المستهدفة، بما يدعم استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والمؤسسي.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن جامعة مدينة السادات تواصل العمل وفق رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات الدولية وبرامج التطوير المؤسسي، وربط مخرجات الجامعة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للمستقبل، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

واختتم مجلس جامعة مدينة السادات أعماله بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز مسيرة الجامعة نحو التطوير والتميز والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري والمجتمعي.