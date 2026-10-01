قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد
ارتدوا ملابس مناسبة ليلا.. انخفاض جديد بـ «الحرارة» وسقوط أمطار متفرقة اليوم
باكستان تعلن تدمير قاعدتين للإرهابيين في أفغانستان وتقتل 22 منهم
مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل
الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات المنوفية
اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
ولا جنيه زيادة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من تجديد هاني وياسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة مدينة السادات يشيد بإنجازات الطلاب في أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استهل مجلس جامعة مدينة السادات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء والإرادة المصرية.

 وهنأ المجلس أسرة جامعة مدينة السادات بانطلاق العام الجامعي الجديد، مؤكدًا أهمية انتظام العملية التعليمية والالتزام بالانضباط، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة.

كما وجّه المجلس التهنئة بصدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الهندسة وقبول التحويلات ببرنامجي هندسة الميكاترونيات وهندسة الطاقة المتجددة، بما يعزز توجه الجامعة نحو البرامج النوعية التي تواكب التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تهنئة كلية السياحة والفنادق، بمناسبة تفعيل برنامج فاتيل الفرنسي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشاد الدكتور ناصر عبد الباري بطلاب جامعة مدينة السادات المشاركين في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر بجامعة المنيا، تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة وأداء مشرف في مختلف الأنشطة، مؤكدًا أن قيمة المشاركة لا تقتصر على حصد الجوائز والمراكز، وإنما تمتد إلى اكتساب الخبرات، والاحتكاك العملي، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، بما يسهم في بناء شخصية جامعية قادرة على المنافسة والإبداع.

وناقش المجلس أبرز أنشطة وفعاليات الجامعة، وملفات قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أهمية تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الجديد في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، لما لها من دور في اكتشاف المواهب وصقل القدرات وتعزيز قيم الانتماء والإبداع والعمل الجماعي.

وفي ملف التصنيفات الدولية، أشاد المجلس بما حققته جامعة مدينة السادات من حضور دولي، من خلال إدراجها في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية وتصنيف UI GreenMetric للجامعات الخضراء والمستدامة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعة المتواصلة في تطوير التعليم والبحث العلمي وتعزيز منظومة الاستدامة والتميز المؤسسي.

واستعرض الدكتور عمار فتحي موسى، مدير مركز التميز المؤسسي، خطة المركز خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ 64 برنامجًا تدريبيًا، إلى جانب إطلاق جائزة داخلية بين كليات الجامعة وفق معايير مستوحاة من جائزة مصر للتميز الحكومي، بما يسهم في نشر ثقافة التميز وخلق بيئة مؤسسية تنافسية إيجابية داخل الجامعة.

كما استعرضت الدكتورة نشوه سليمان، مدير مركز التدويل والمشاركة العالمية، نتائج مشاركة جامعة مدينة السادات في مؤتمر ومعرض الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE 2026 بمدينة جلاسكو، وما أسفرت عنه المشاركة من بحث فرص للتعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات ومؤسسات تعليمية من 11 دولة، في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها الأكاديمية والبحثية.

وناقش الدكتور عبد الحميد عثمان، مدير مركز ضمان الجوده والتطوير المستمر، خطط الكليات للتقدم للاعتماد، حيث وجّه الدكتور ناصر عبد الباري بسرعة استكمال الخطط الاستراتيجية والدراسات الذاتية وملفات معايير الاعتماد، والعمل على إزالة المعوقات أمام الكليات المستهدفة، بما يدعم استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والمؤسسي.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن جامعة مدينة السادات تواصل العمل وفق رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات الدولية وبرامج التطوير المؤسسي، وربط مخرجات الجامعة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للمستقبل، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

واختتم مجلس جامعة مدينة السادات أعماله بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز مسيرة الجامعة نحو التطوير والتميز والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري والمجتمعي.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات رئيس جامعة السادات اجتماع مجلس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

استمارة الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

الباقيات الصالحات.. علي جمعة يوضح سر فضلها وما يبقى للإنسان بعد موته

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد