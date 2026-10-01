"البحوث الفلكية" يشارك في فعالية عربية موحدة لرصد كوكب "زحل".. غدا

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، مجموعة من أنشطة الرصد والتوعية الفلكية بالقاهرة وعدد من المحافظات خلال أكتوبر المقبل، بالتزامن مع وصول كوكب زحل إلى حالة المقابلة مع الشمس يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويشارك المعهد في المبادرة العالمية (100 ساعة فلك)، التي يشرف عليها مكتب الاتحاد الفلكي الدولي للتوعية الفلكية، وتقام هذا العام تحت شعار (منظور جديد لنظامنا الشمسي) خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل، بهدف إتاحة فرص الرصد والتعلم للجمهور ونشر الثقافة الفلكية.

غدا.. فعالية عربية موحدة لرصد كوكب زحل

وأكدت الدكتورة سمية سعد، المشرف على مركز تعليم الفلك الدولي بالمعهد، إن المركز يشارك غدا الجمعة في فعالية عربية موحدة لرصد كوكب زحل، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الفلكية العربية، بالتزامن مع اقتراب زحل من المقابلة مع الشمس، والتي تبلغ ذروتها يوم 4 أكتوبر.

وأوضحت أن المقابلة تجعل زحل في الجهة المقابلة للشمس بالنسبة إلى الأرض، ما يتيح رصده ليلًا بصورة أفضل خلال هذه الفترة، مشيرة إلى مشاركة فريق متخصص من قسم الفلك في متابعة وتصوير وتوثيق الظاهرة وإتاحة الصور والمخرجات الفلكية للجمهور والمهتمين.

وأشارت إلى أن عمليات الرصد تتوزع على عدد من النقاط الجغرافية، من بينها كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي في قنا، والمركز الإقليمي للمعهد بالوادي الجديد، إلى جانب الرصد والمتابعة من فرق المعهد المتخصصة.

ولفتت إلى أن البرنامج التوعوي يمتد إلى متحف الطفل بمصر الجديدة، حيث تقام فعاليات علمية وتفاعلية يومي 2 و7 أكتوبر، بالتعاون بين مركز تعليم الفلك والمتحف.

كما ينظم المعهد بالتعاون مع مكتبة خالد بن الوليد بالكيت كات مجموعة من الأنشطة العلمية والفلكية يومي 3 و8 أكتوبر، بمشاركة الدكتورة سمية سعد والدكتورة سماح العيسيوي والدكتور رؤوف حسن.