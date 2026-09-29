"البحوث الفلكية" يشارك في أسبوع الفضاء العالمي بندوة حول مؤشرات الزلازل عبر الأقمار الصناعية

يشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام، بتنظيم ندوة علمية يوم الاثنين المقبل، لبحث العلاقة بين الزلازل والغلاف الأيوني، وإمكانات الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية القريبة من الأرض في رصد مؤشرات قد ترتبط بحدوث الزلازل.

وتتناول الندوة أحدث الاتجاهات البحثية في جيوفيزياء الفضاء، من خلال دراسة الاقتران بين الغلاف الصخري والغلاف الجوي والغلاف الأيوني قبل حدوث الزلازل، ودور الأقمار الصناعية في التحقق من هذا الاقتران.

كما تبحث الندوة الدراسات العلمية الخاصة بالمؤشرات الزلزالية المحتملة في الغلاف الأيوني، والتي يجري رصدها وتحليلها باستخدام بيانات الأقمار الصناعية القريبة من الأرض (LEO)، إلى جانب بحث إمكانات توظيف هذه البيانات مستقبلا في مجال التنبؤ أو التوقع بالزلازل.

وينظم الندوة الدكتور عصام محمد الغمري، أستاذ جيوفيزياء الفضاء بقسم المغناطيسية الأرضية بالمعهد، برئاسة الدكتور أحمد بكر، بالتعاون مع الدكتور ديدالو ماركيتي من المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV).

يشارك في الندوة علماء وباحثون من الشبكة القومية للزلازل، وقسمي الديناميكية الأرضية والمغناطيسية الأرضية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ووكالة الفضاء المصرية، والجامعة الألمانية الدولية، بما يعزز تبادل الخبرات والتكامل بين علوم الفضاء والجيوفيزياء والزلازل.

من جانبه، قال الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد إن الندوة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الفضاء العالمي، الذي ينظم سنويا للتعريف بأهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأكد أن دراسة الأرض لا تنفصل عن استكشاف الفضاء، مشيرا إلى أهمية البيانات التي توفرها الأقمار الصناعية في دراسة الظواهر الجيوفيزيائية، وفتح مجالات جديدة للبحث العلمي في العلاقة بين النشاط الزلزالي والتغيرات التي تطرأ على الغلاف الأيوني