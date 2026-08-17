انهيار والدة الفنان الراحل عمرو محمد علي خلال تشييع جنازته

شيعت عصر اليوم "الإثنين" جنازة الفنان عمرو محمد علي، من مسجد السيدة نفيسة، إلى مقابر المهن التمثيلية بالخليفة.

وشهدت جنازة الراحل عمرو محمد علي، انهيار والدته وصراخها ولم تتمالك باقي الأسرة أعصابها ودخلت في نوبة بكاء شديدة.

مرض عمرو محمد علي

وعانى الفنان عمرو محمد علي من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب له في تحديات صحية أثرت على حركته في الفترة الأخيرة.

أعمال عمرو محمد علي

وبدأ عمرو محمد علي مشواره الفني في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وشارك على مدار مسيرته في عدد من الأعمال الفنية، من بينها أفلام «مستر كاراتيه»، ومسلسلات «ريا وسكينة»، و«حواء والتفاحة»، و«حكايات مجنونة».

كما شارك في مسلسل «عيش أيامك» بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والذي عرض عام 2004، إلى جانب عدد من الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية.