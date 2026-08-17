موعد جنازة الفنان عمرو محمد علي.. الدفن في مقابر النقابة بالخليفة

رحل عن عالمنا الفنان عمرو محمد علي، اليوم الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر وفاته، فيما تستعد حاليًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتجهيز الجثمان، تمهيدًا لتشييعه ودفنه.

وقالت صديقة الفنان الراحل عمرو محمد علي في تصريحات خاصة لصدي البلد إنه من المقرر تشييع الجثمان من مسجد عطاء الله السكندري بمنطقة الخليفة عصر اليوم حيث يتم الدفن في مقابر نقابة المهن التمثيلية بمنطقة الخليفة وذلك بحضور أفراد أسرته وأصدقائه وعدد من زملائه في الوسط الفني.

وتعيش أسرة الفنان الراحل حالة من الحزن عقب وفاته، فيما تستعد لإنهاء إجراءات تغسيل الجثمان وتجهيزه قبل التوجه إلى الجنازة

جاءت وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد سنوات من المعاناة مع المرض، حيث كان يعاني من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب في تدهور حالته الصحية وتأثر قدرته على الحركة خلال السنوات الأخيرة.

كان الفنان الراحل قد تحدث في أكثر من مناسبة عن معاناته مع المرض، وكشف عن الصعوبات التي واجهها بسبب تدهور حالته الصحية، خاصة بعد أن أصبح غير قادر على الحركة بصورة طبيعية أو الوقوف بمفرده.

كانت والدته قد وجهت خلال الساعات الماضية مناشدة لمساعدة نجلها، مؤكدة صعوبة حالته الصحية، وطالبت بمنحه فرصة للعودة إلى العمل الفني، حتى ولو من خلال مشهد بسيط أو دور صامت، بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.

وقبل رحيله بساعات، استجاب الفنان أحمد العوضي لمناشدة والدة عمرو محمد علي، التي طلبت منه مساعدة نجلها في العودة إلى التمثيل، مؤكدًا أنه سيمنحه فرصة للمشاركة معه خلال الفترة المقبلة.

وجاءت استجابة أحمد العوضي تقديرًا لمسيرة عمرو محمد علي الفنية، ورغبة في دعمه ومساندته في ظل الظروف الصحية الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية.

كانت والدة الفنان الراحل قد ناشدت العوضي من أجل منح نجلها فرصة للعودة إلى العمل، مؤكدة أن المشاركة في عمل فني كانت تمثل له أملًا كبيرًا بعد سنوات ابتعد خلالها عن التمثيل بسبب المرض.

وترك الفنان عمرو محمد علي بصمة مميزة لدى الجمهور من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الفنية، حيث بدأ مشواره الفني في سن صغيرة، ونجح في تقديم عدد من الشخصيات التي علقت في أذهان المشاهدين.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل مسلسل «أرابيسك»، الذي قدم خلاله شخصية «شقشق»، وهي الشخصية التي ارتبط بها الجمهور وتعد من أشهر أدواره الفنية.

كما شارك عمرو محمد علي في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها «سارق الفرح» و«مستر كاراتيه» و«العذراء والعقرب»، إلى جانب مجموعة من المسلسلات والأعمال الفنية التي قدمها خلال سنوات نشاطه في الوسط الفني.

ورغم ابتعاده عن الساحة الفنية بسبب ظروفه الصحية، ظل اسم عمرو محمد علي حاضرًا لدى الجمهور، خاصة مع ظهور عدد من زملائه وأصدقائه للحديث عن حالته الصحية ومساندته خلال فترة مرضه.

ومن المتوقع أن تشهد جنازة الفنان عمرو محمد علي حضور عدد من الفنانين وأصدقائه وزملائه، خاصة ممن جمعتهم به علاقات إنسانية وفنية على مدار سنوات عمله في الوسط الفني.

كان الفنان الراحل قد كشف في لقاء سابق لموقع صدي البلد الاخباري عن استمرار عدد من نجوم الفن في السؤال عنه والاطمئنان على حالته، ومن بينهم الفنان أشرف زكي والفنانة عفاف شعيب، وهو ما عكس عمق علاقاته بزملائه ومحبيه.

ورحل عمرو محمد علي تاركًا وراءه مسيرة فنية بدأت منذ الطفولة، وأعمالًا ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، فيما يودعه أهله وأصدقاؤه ومحبو فنه إلى مثواه الأخير، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.