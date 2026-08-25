فتاة تزعم تلقيها تهديدات بسبب نزول حمام السباحة بالحجاب.. ما القصة

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة أثار جدلاً واسعاً بعد أن كشفت عن منعها من نزول حمام السباحة في إحدى القرى السياحية بسبب ارتدائها الحجاب، وتعرضها للتهديد باستدعاء الشرطة لإجبارها على المغادرة.

نشرت الفتاة فيديو على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي توضح فيه تفاصيل ما حدث معها حيث تفاجأت باعتراض أمن القرية السياحية على نزولها حمام السباحة بالحجاب، وتهديدها بالشرطة لإجبارها على الخروج.

واثار الفيديو تفاعلاً علي مواقع التواصل الإجتماعي بين متعاطفين معها ويعتبرن الحجاب حرية شخصية، وبين من أشار إلى وجود قواعد تتعلق بنوعية الأقمشة المخصصة للنزول “البوركيني المعتمد” وليس الحجاب بحد ذاته.