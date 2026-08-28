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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد غنيم: المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا تدريجيا في الأوضاع الاقتصادية

أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة
أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة
إسراء صبري

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية، بعد سنوات من تحمل المواطنين أعباءً وتحديات اقتصادية كبيرة.

وقال غنيم، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الضغوط والأزمات العالمية والسياسية التي انعكست على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في التعامل مع هذه الصدمات والتحديات.

وأضاف أن الفترة الماضية كانت صعبة على مختلف الفئات، قائلًا: «المرحلة اللي فاتت الناس كلها تعبت»، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا ملحوظًا، مع استكمال المشروعات وتحقيق معدلات تنمية أفضل.

وأشار أستاذ التنمية المستدامة إلى أن مصر يمكن أن تبدأ خلال الفترة المقبلة في جني ثمار ما تم إنجازه من مشروعات وجهود تنموية، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه التطورات على الأوضاع الاقتصادية خلال الشهور المقبلة.

التنمية المستدامة مصطفى بكري الاقتصاد الاقتصاد المصري

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