تعادل مثير بين رايو فاليكانو وألافيس في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة رايو فاييكانو وديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت على ملعب رايو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح رايو فاييكانو في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48، بعدما استغل سيرخيو كاميو كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها أرضية مرت من حارس ألافيس أنطونيو سيفيرا، لتسكن الشباك.

وحاول ألافيس العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، حتى تمكن البديل ماريانو دياز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84.

وجاء هدف ألافيس بعد تمريرة خلفية قصيرة من أندريه راتيو، استغلها ماريانو وانفرد بالكرة، قبل أن يضعها بهدوء داخل مرمى أصحاب الأرض.

ويواصل ماريانو دياز تأكيد تأثيره كبديل، بعدما سبق له المساهمة في فوز ألافيس على خيتافي خلال الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، في ظل أداء متوازن من جانب رايو فاييكانو وألافيس، ليحصل كل فريق على نقطة في مشواره بالمسابقة.