ضبط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنية النصر

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة يعرف بـ"تشكيل كهربا"، حيث اتخذوا من منطقة محطة قطار الرياض القديمة مكانا لمزاولة نشاطهم المشبوه.

وكانت تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، أكدتها التحريات السرية، بتواجد تشكيل مسلح للاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة محطة القطار داخل قرية الرياض نطاق المركز.

وتم ضبط أفراد التشكيل، وهم:

“أشرف، ا، ع، ر” 34 عاما، مقيم الرياض، وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

“محمود، ص، أ، ح”، 31 عاما، مقيم الرياض، وشهرته "كهربا"، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

“محمد، أ، ش”، 29 عاما، مقيم الرياض، بحوزته كمية من مخدر الحشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما تم ضبط 3 دراجات نارية "موتوسيكلات" دون لوحات معدنية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.