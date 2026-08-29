الخلود يهزم الأهلي ب3-1 ويُشعل صراع القمة في دوري روشن بالسعودية

حقق فريق الخلود مفاجأة كبيرة بعدما تغلب على ضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 29 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

بدأ الخلود المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 32 عن طريق إيكير كورتاجارينا، بعد تمريرة من كوبا غوميز، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من العودة إلى المباراة، بعدما سجل المهاجم الإنجليزي إيفان توني هدف التعادل في الدقيقة 67، مستفيدًا من تمريرة إدوارد سبيرتسيان.

وبينما كان الأهلي يبحث عن هدف التقدم، فاجأ الخلود ضيفه بانتفاضة قوية في الدقائق الأخيرة، حيث سجل جوليان دومينغيز الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يختتم محمد صوعان الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع «90+1».

وبهذه الخسارة، تلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، بينما رفع الخلود رصيده إلى 8 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.