واردات اليابان من النفط الخام ترتفع 17% في يوليو

ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 17% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2.38 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم.

ومثّل الارتفاع ثاني زيادة شهرية متتالية في واردات الخام، مدفوعًا بزيادة الشحنات القادمة من الولايات المتحدة، وهو ما عوّض انخفاض الإمدادات من منتجين آخرين في الشرق الأوسط.

وتراجعت واردات اليابان من الشرق الأوسط بنسبة 21.4% في يوليو، ورغم ذلك، كان التراجع أقل حدة مقارنة بانخفاض بلغ 68% في أبريل، و49.7% في مايو، و32.4% في يونيو.

وقفزت واردات اليابان من الخام الأمريكي بنحو خمسة أمثال مستواها قبل عام، لتبلغ نحو 879.8 ألف برميل يوميًا، كما استوردت اليابان خلال الشهر الخام من الإكوادور والمكسيك وفيتنام وجنوب السودان.

كان الشرق الأوسط يستحوذ على 94% من واردات اليابان من النفط الخام في عام 2025، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 58.9% في يوليو، مسجلة انخفاضًا على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي.