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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسات مصر في اليوم الثاني عشر بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

دورة ألعاب البحر المتوسط
دورة ألعاب البحر المتوسط
عبدالله هشام

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 لليوم الثاني عشر على التوالي والمقامة بمدينة تارانتو الإيطالية والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تشهد البعثة المصرية اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 منافسات في 7 رياضات وهم تنس الطاولة، جمباز فني، التجديف، كرة اليد، ألعاب القوى، الشراع، رفع الأثقال.

في منافسات تنس الطاولة يخوض يوسف عبد العزيز سباق فردي رجال أمام البرتغال ضمن منافسات دور الـ 16، وهنا جودة فردي سيدات أمام سوريا ضمن منافسات دور الـ 16 وعمر عصر فردي رجال أمام إسبانيا في دور الـ 16 ودينا مشرف فردي سيدات ضمن منافسات دور الـ 16.

ويخوض الجمباز الفني التصفيات فريق الرجال المكون من عمر العربي، محمد عفيفي، عمر الشبكي، عبد الرحمن واكد فيما يخوض منافسات فردي رجال عمر العربي، محمد منتصر عفيفي، عمر عصام الشبكي، عبد الرحمن واكد.

وفي مسابقات التجديف يخوض المنافسات كل من عبد الخالق البنا، محمد علاق قوطة، أحمد خالد عبد العال، أدهم هشام محجوب، غادة محمد ندا، عمر عصام، مريم عصام عبد العزيز، عمر حسام الدين موسى.

وينافس منتخب اليد على الميدالية الذهبية عندما يواجه اليونان في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي ألعاب القوى يخوض يوسف بدوي رمضان سباق 110 متر حواجز وسنت حميدة 400 متر وإسراء محمد عويس، وفي مسابقات الشراع تخوض مريم إيهاب مصطفى، آية أسامة الزيني المنافسات وفي رفع الأثقال تخوض ميرنا محمد الطنطاوي منافسات وزن 53 كجم، ونور الدين محمد ذكي في وزن 65 كجم، ونورا عصام محمد في وزن 61 كجم.

حصد الفراعنة حتى الآن على 36 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

ألعاب البحر المتوسط دورة ألعاب البحر المتوسط ألعاب البحر المتوسط 2026 رفع الأثقال تنس الطاولة

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