مودة بدوي عن تحقيق برونزية ألعاب البحر المتوسط: عايزة أجيب الذهب عشان بلدي

كشفت اللاعبة المصرية مودة بدوي، كواليس تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وقالت مودة بدوي في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" منذ 2017 شاركت في العديد من البطولات الأفريقية والدولية ".

وتابعت مودة بدوي :" فزت بـ 5 ميداليات ذهب أفريقية وحققت مراكز متقدمة على مستوى العالم ثم حققت الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط ".



واكملت مودة بدوي :" بدأت ممارسة رياضة المصارعة منذ عام 2016"، مضيفة:" أنا مش بفرح بأي ميدالية ليا وعايزة اعمل حاجة أكبر وأحسن لبلدي ونفسي أجيب الميداليات الذهب عشان بلدي ".

وتابعت مودة بدوي :" اشكر والدتي وأخواتي على دعمي المستمر طوال سنوات ممارستي للعبة ".

