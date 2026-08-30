أصدر الدكتور إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ و المشرف على المنتخبات الوطنية، بيانا يستنكر فيه البيان الصادر من اللجنة الأولمبية لإستعراض إنجازات المنتخبات الوطنية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط، و رفض ذكر إنجازات منتخب السباحة بالزعانف الذي حقق 12 ميدالية متنوعة في الدورة.

وقد جاء بيان " حمص " كالأتي :

" تابعت بكل اهتمام البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية ، بشأن استعراض إنجازات المنتخبات المصرية خلال مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط، وما تضمنه من إشادة بالنتائج والإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية.

إسلام حمص يعترض على تغافل بيان اللجنة الأولمبية لإنجازات السباحة بالزعانف في دورة البحر المتوسط

وإذ نُقدّر كل إنجاز مصري وكل ميدالية تُضاف إلى رصيد الوطن، فإننا نُبدي اعتراضنا الشديد واستياءنا من تغافل البيان عن ذكر أبطال وبطلات السباحة بالزعانف من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني المصري، الذين شاركوا في المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر عالياً، وبذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى منصات التتويج.

إن أبطال السباحة بالزعانف ليسوا أقل استحقاقاً للتقدير والاحتفاء، وهم جزء أصيل من منظومة الرياضة المصرية، ويمثلون مصر في البطولات الدولية، ويحققون نتائج مشرفة تؤكد أن الرياضة المصرية تزخر بأبطال في مختلف الألعاب.

ومن هنا، فإني أطالب بأن يكون تناول إنجازات الرياضة المصرية شاملاً وعادلاً ومنصفاً لجميع الألعاب والمنتخبات، وألا يتم اختزال الإنجاز الرياضي المصري في ألعاب بعينها، بينما يتم تجاهل ألعاب أخرى حقق أبناؤها إنجازات دولية تستحق أن تُذكر ويُحتفى بها.

كما نؤكد أن اعتراضنا ليس موجهاً ضد أي لعبة أو أي لاعب أو منتخب، بل هو دفاع عن حق أبطالنا في التقدير والاعتراف بإنجازاتهم، ورسالة إلى كل الجهات المسؤولة عن الرياضة المصرية بأن أبناء السباحة بالزعانف يستحقون أن يكون لهم مكانهم الطبيعي في سجل الإنجازات المصرية.

نحن لا نطلب مجاملة لأبطالنا… بل نطالب بإنصافهم " .