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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والإمارات تبحثان تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني.. وتؤكدان: أمن الخليج خط أحمر

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
فرناس حفظي
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جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم السبت ١١ يوليو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من تطور وزخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تعكسه الشراكة الاستراتيجية من خصوصية، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وايران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على هذا المسار بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، باعتبار أمنها واستقرارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى العربى.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الملاحة ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة العلاقات المصرية الإماراتية

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وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

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