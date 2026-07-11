إصابة رجل بحالة حرجة.. إطلاق نار داخل محل دراجات في يافا وشرطة الاحتلال تحقق

أُصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح بالغة الخطورة، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل محل لبيع الدراجات في مدينة يافا، في حادث تُحقق الشرطة الإسرائيلية في ملابساته.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طواقم الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث في شارع القدس، حيث عثرت على المصاب فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة نتيجة إطلاق النار.

وقدمت فرق الإسعاف عمليات الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى ولفسون، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

من جانبها، وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وشرعت في جمع الأدلة وسماع إفادات الشهود، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الواقعة ذات خلفية جنائية، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها وتحديد هوية منفذ إطلاق النار.