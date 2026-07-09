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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
أ ش أ
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 أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد "اليماحي"، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، كما تشكل خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر المباشر.

كما أكد "تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على دعم البرلمان العربي لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها القومي وحماية سيادتها على أراضيها وأجوائها.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والممارسات التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، مشددًا على ضرورة الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

البرلمان العربي إدانته هجمات الإيرانية لمملكة الأردنية

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