نادر السيد: الاستقرار الفني لمنتخب مصر عنصر مهم لاستمرار الإنجازات

انتقد نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، موقف اتحاد الكرة من ملف تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن التوقيت الذي تحرك فيه الاتحاد لم يكن مناسبًا.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة TEN: “اتحاد الكرة تأخر في تجديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد بطولة كأس العالم، وكان من الأفضل حسم هذا الملف في وقت مبكر.”

وأضاف: "من وجهة نظري، كان يجب على اتحاد الكرة تجديد عقد حسام حسن عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، وليس الانتظار حتى نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم."

وتابع نادر السيد: "الاستقرار الفني عنصر مهم للغاية، وكان من الأفضل منح الجهاز الفني الثقة مبكرًا من خلال تجديد العقد، حتى يواصل العمل في أجواء مستقرة ويبدأ التخطيط للمرحلة المقبلة دون أي ضغوط أو تكهنات بشأن مستقبله مع المنتخب الوطني."