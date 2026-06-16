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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء

اسعار الخضار والفواكه اليوم في مصر
اسعار الخضار والفواكه اليوم في مصر
رشا عوني

يقدم موقع صدى البلد أسعار الخضار و الفاكهة اليوم الثلاثاء 16 يونيو في سوق العبور للجملة، حيث ارتفع سعر البامية وانخفض سعر الطماطم بعد ارتفاعها الأخير . 

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 

 

سعر الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 7 جنيهات و15 جنيها للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 8 جنيهات و13 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل

البصل الأبيض: بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق

سعر الكوسة والخضراوات

الكوسة: من 14 جنيها إلى 20 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 20 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 13 جنيها عن سعره السابق.

سعر البامية: من 20 إلى 45 جنيهًا.

سعر الملوخية: بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

سعر الباذنجان 

الباذنجان البلدي: من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 4 جنيهات و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و20 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الفلفل 

الفلفل الرومي: بين 14 و20 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 15 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 15 و25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخيار 

الخيار الصوب: بين 13 و17 جنيها.

الخيار البلدي: بين 7 و13 جنيها، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق.

سعر الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون البلدي: من 25 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 20 جنيها إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم بالجملة

- البرتقال الصيفي: من 8 إلى 14جنيهًا.

- الليمون البلدي: من 25إلى 55 جنيهًا.

- عنب بناتي اصفر من 25 إلى 35 جنيهًا.

- عنب بناتي أحمر من 25 إلي 35 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو التفاح المصري من 30 الي 47 جنيهًا.

- خوخ بلدي عريشي من 25 إلى 55 جنيهًا.

- التفاح الجولدن: من 50 إلى 80 جنيهًا.

- الكانتلوب: من 10 إلى 20 جنيهًا.

- الكريز: بـ 125 جنيهًا.

- القشطة البلدي: من 30 إلى 60 جنيهًا.

- الرمان: من 15 إلى 30 جنيهًا.

- الكمثرى: من 30 إلى 50 جنيهًا.

- الكيوي: من 50 إلى 150 جنيهًا.

- الفراولة: من 15إلى 30 جنيهًا.

- الموز البلدي من 20 إلي 25 جنيهًا.

- مشمش عمار من 30 الى 50 جنيهًا.

اسعار الخضار اليوم اسعار الخضروات اليوم اسعار الفاكهة اليوم سعر الطماطم سعر البصل

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