قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام الشوالي: مصر قدمت أداءً عالميًا أمام بلجيكا وروحًا تذكر بكأس القارات 2009
توثيق الزواج بخصم 50%.. اعرف الشروط بمشروع القانون الجديد
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط رغم رفع الفائدة اليابانية
أول من كسا الكعبة وسر اختيار اللون الأسود.. مركز الأزهر للفتوى يوضح القصة كاملة
اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليوم
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني
رسميا .. هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب تونس حتى نهاية كأس العالم
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق البدرشين
خطة جديدة من الزراعة لضمان عدالة توزيع الأسمدة ودعم الفلاح بالمحافظات
8 تعادلات في 16 مباراة.. التكافؤ والندية سمتا مونديال 2026
رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد على دعم مسيرة التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات بالوادى الجديد

منافذ بيع
منافذ بيع
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق ومنافذ البيع الحكومية المخفضة بمحافظة الوادي الجديد إقبالا متزايدا من المواطنين عليها.

 تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز دعم وتطوير منظومة المنافذ التابعة لها، من خلال تعزيز المعروض من السلع الغذائية والخضروات والمنتجات المحلية، والتى تشهد انتظام أعمال التشغيل والطرح اليومي، مع التوسع في نقاط البيع الثابتة والمتنقلة، بما يضمن تلبية متطلبات المواطنين اليومية، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمواصلة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع .

- استمرار طرح المنتجات  قضى على ظاهرة احتكار السوق

وتؤكد المحافظة استمرار طرح السلع والمعروضات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء المعيشية، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي، وهو ما أدى لتحقيق توازنا كبيرا فى كافة الأسواق وقضى على ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار، وساهم فى تحقيق انتعاشة فى حركة البيع والشراء على مستوى الأحياء والقري بمختلف المراكز. 

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى

طماطم صلصة 10 جنيه
طماطم درجة أولى 20 جنيه
بطاطس 5 جنيه
بصل أبيض 10 جنيه
بصل أحمر 10 جنيه
خيار 20 جنيه
كوسة 20 جنيه
جزر 20 جنيه
باذنجان رومی 15 جنيه
باذنجان عروسی 15 جنيه
فلفل رومی 20 جنيه
عنب 55 جنيه
فلفل شطة 20 جنيه
مانجو 80 جنيه
خوخ 60 جنيه
مشمش 55 جنيه
برتقال عصير 20 جنيه
موز 35 جنيه
ليمون 60 جنيه
كنتالوب 25 جنيه
تفاح 80 جنيه
نبق عماني 60 جنيه
كيوى 100 جنيه

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منافذ البيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا بولا - مطران طنطا

الأنبا بولا يدشن مذبحًا جديدًا بكنيسة مارجرجس بكفر الزيات ويجتمع بكهنة الإيبارشية

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: التدريب ركيزة أساسية لرفع كفاءة القطاع

جانب من مشاركة الهيئة

10 جلسات نقاشية خلال مؤتمر ومعرض الصحة الافريقي Africa Health ExCon 2026

بالصور

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

أصابع الموتزاريلا المقلية

أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد