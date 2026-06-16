كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات بالوادى الجديد

شهدت أسواق ومنافذ البيع الحكومية المخفضة بمحافظة الوادي الجديد إقبالا متزايدا من المواطنين عليها.

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز دعم وتطوير منظومة المنافذ التابعة لها، من خلال تعزيز المعروض من السلع الغذائية والخضروات والمنتجات المحلية، والتى تشهد انتظام أعمال التشغيل والطرح اليومي، مع التوسع في نقاط البيع الثابتة والمتنقلة، بما يضمن تلبية متطلبات المواطنين اليومية، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمواصلة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع .

- استمرار طرح المنتجات قضى على ظاهرة احتكار السوق

وتؤكد المحافظة استمرار طرح السلع والمعروضات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء المعيشية، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي، وهو ما أدى لتحقيق توازنا كبيرا فى كافة الأسواق وقضى على ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار، وساهم فى تحقيق انتعاشة فى حركة البيع والشراء على مستوى الأحياء والقري بمختلف المراكز.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى

طماطم صلصة 10 جنيه

طماطم درجة أولى 20 جنيه

بطاطس 5 جنيه

بصل أبيض 10 جنيه

بصل أحمر 10 جنيه

خيار 20 جنيه

كوسة 20 جنيه

جزر 20 جنيه

باذنجان رومی 15 جنيه

باذنجان عروسی 15 جنيه

فلفل رومی 20 جنيه

عنب 55 جنيه

فلفل شطة 20 جنيه

مانجو 80 جنيه

خوخ 60 جنيه

مشمش 55 جنيه

برتقال عصير 20 جنيه

موز 35 جنيه

ليمون 60 جنيه

كنتالوب 25 جنيه

تفاح 80 جنيه

نبق عماني 60 جنيه

كيوى 100 جنيه