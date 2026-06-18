انخفاض الطماطم إلى 21 جنيها والبطاطس بـ14.. تراجع أسعار الخضراوات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف الأساسية التي يقبل عليها المواطنون يوميًا، على رأسها الطماطم والبطاطس والخيار، فيما سجل البصل استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف.

كما امتدت الانخفاضات إلى عدد كبير من الخضروات الأخرى، أبرزها الملوخية وورق العنب والباذنجان بمختلف أنواعه، بينما ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف يتصدرها الليمون البلدي.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

انخفض سعر كيلو الطماطم إلى 21.24 جنيه بتراجع 2.55 جنيه مقارنة بمستواه السابق.

وتراجع سعر كيلو البطاطس إلى 14.95 جنيه بانخفاض 1.01 جنيه.

كما هبط سعر كيلو الخيار الصوب ليسجل 20.13 جنيه بتراجع 1.28 جنيه.

وسجل سعر كيلو البصل 13.64 جنيه بتراجع طفيف بلغ 0.04 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الكوسة إلى 23.57 جنيه بتراجع 1.52 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 26.58 جنيه بانخفاض 1.51 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو الفلفل الحامي إلى 27.73 جنيه بتراجع 0.91 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 32.56 جنيه بانخفاض 1.55 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الباذنجان العروس إلى 20.56 جنيه بانخفاض 2.30 جنيه.

كما هبط سعر كيلو الباذنجان الأبيض إلى 20.74 جنيه بتراجع 1.82 جنيه.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 18.03 جنيه بانخفاض 1.04 جنيه.

وفي قائمة أكبر التراجعات، انخفض سعر كيلو الملوخية إلى 19.89 جنيه بتراجع 6.08 جنيه، كما تراجع سعر كيلو ورق العنب البناتي إلى 70.97 جنيه بانخفاض 7.24 جنيه.

ارتفاع أسعار بعض الأصناف



أما على صعيد الارتفاعات، فقد ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي إلى 46.08 جنيه بزيادة 2.61 جنيه، كما صعد سعر كيلو القلقاس إلى 26.67 جنيه بزيادة 0.50 جنيه، وارتفع سعر القرنبيط إلى 27.45 جنيه للواحدة بزيادة 0.27 جنيه.