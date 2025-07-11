قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات الهدنة في غزة تزداد تعقيدا بسبب إسرائيل | تفاصيل
اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بمدينة بدر
استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من البيت .. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
أعلى عائد .. تعرف على المكاسب الشهرية لشهادة القمة من بنك مصر
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 11-7-2025
صورة نادرة.. تيسير فهمي تحتفل بعيد زواجها الأربعين
أول رد من الشباب والرياضة عن تأجيل انتخابات الأندية
مصرع فتاة قفزت من أعلى فيلا في التجمع الخامس
برلماني: ثقة دولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي
بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. مصطفى محمد يفاجئ الجميع بحركة لافتة تخص الزمالك
بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا
بـ 50 ألف مقدم فقط.. سكن لكل المصريين 7 ينطلق خلال أيام لمحدودي ومتوسطي الدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الخضروات اليوم 11-7-2025

سعر الخضروات
سعر الخضروات
محمد يحيي

استمر تراجع الخضروات والفاكهة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025، داخل سوق العبور للجملة، بمقدار كسر حاجز 10 جنيهات في المتوسط.

سعر الطماطم والبطاطس

وصل سعر كيلو الطماطم 4.5 جنيه والبطاطس 9 جنيهات والبصل 13 جنيها والبصل الأحمر 9  جنيهات والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر بـ 7 جنيهات والفاصوليا 18 جنيها.

الباذنجان والفلفل

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه و الرومي نحو 4 جنيهات والأبيض 8 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 7 جنيهات والفلفل الحامي 5.5 جنيه والفلفل الألوان نحو 15 جنيها والملوخية 7 جنيهات.

الخيار والبامية

وصل سعر كيلو الخيار 12 جنيها والبامية 35 جنيها والقلقاس 15 جنيها والبطاطا 10 جنيهات والثوم 60 جنيها واللفت 6 جنيهات والبنجر 8 جنيهات.

ورق العنب 

سجل سعر كيلو الورق العنب البلدي أو البناتي نجو  50 جنيها والخس 7 جنيهات للرابطة والكرنب 5 جنيهات للواحدة والكابتوشي 10 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيه.

 

سعر الفاكهة اليوم

استقر سعر الفاكهة أيضا بمختلف الأصناف داخل سوق العبور للجملة.

سعر البرتقال والليمون

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي 33 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي 20 جنيها والليمون الأضاليا 11 جنيها .

سعر العنب

بلغ سعر كيلو العنب الأصفر البناتي 20 جنيها والأحمر منه 20 جنيها والعنب الكرمسن 25 جنيها والعنب الرومي الأحمر 20 جنيها و العنب الأسود 25 جنيها .

سعر التفاح والتين

بلغ سعر كيلو التفاح المصري 40 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والبلح السيوي 70 جنيها والتين البرشومي 28 جنيها والجوافة 20 جنيها والرومان 25 جنيها والكانتلوب 8 جنيهات والشمام 10 جنيهات.

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 55 جنيها والهندي 35 جنيها والتيمور 25 جنيها والزبدية 38 جنيها والبلدي 35 جنيها والفونس 40 جنيها والفص 100 جنيه والدبشة 25 جنيها والصديقة 40 جنيها والجولك 40 جنيها والسكري 55 جنيها وبيض العجل 25 جنيها و السنارة 25 جنيها وفجر كلان نحو 35 جنيها والتومي 35 جنيها و الكيت 40 جنيها.

البطيخ

سجل سعر كيلو البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 نحو 64 جنيها ونمرة 3 نحو 36 جنيها والخوخ العريشي 60 جنيها والنكرتين البلدي 30 جنيها والبرقوق 60 جنيها والكمثري الخشابي 30 جنيها والكمثرى الثلاجة 35 جنيها والأناناس 75 جنيها والكريز نحو 80 جنيها والأفوكادو 240 جنيها والدوم 20 جنيها.

سعر الخضروات اليوم سعر الفاكهة اليوم سعر كيلو الطماط سعر كيلو البصل الأحمر سعر البطاطس اليوم سعر المانحو اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان الأهلية تواصل التميز بــ 22 برنامجًا أكاديميًا في 9 كليات متخصصة

مصر الخير

مصر الخير: نفذنا 52 ألف مشروع في 14 عاما منها 91% مستدامًا

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

بالصور

5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع بدر | صور

حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر

أخبار السيارات| أسرع هيونداي كهربائية وأول مخالفة مرورية لتاكسي بدون سائق وسيارة بمليون دولار

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد